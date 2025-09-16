Con la llegada del iPhone 17, el modelo anterior ya comenzó a bajar de precio en México. En Amazon, el iPhone 16 puede encontrarse desde $17,499 con opción a 15 meses sin intereses, lo que lo convierte en una alternativa interesante frente al nuevo lanzamiento. La pregunta es inevitable: ¿conviene aprovechar la rebaja del 16 o pagar más por el 17?

VER EN AMAZON: Apple iPhone 16 (256 GB) - Blanco

Un iPhone de gama alta ahora con descuento

La llegada del iPhone 17 provocó una reducción en el precio del modelo anterior. En Amazon México ya es posible encontrar el iPhone 16 desde $17,499 en la versión de 128 GB, con la opción de 15 meses sin intereses.

Estas son las versiones disponibles actualmente:

128 GB – $17,499 (antes $19,999)

(antes $19,999) 256 GB – $19,999 (antes $22,499)

(antes $22,499) 512 GB – $24,999 (antes $27,499)

El ajuste lo convierte en una alternativa más accesible para quienes quieren un iPhone premium, pero sin pagar lo que cuesta el más reciente.

VER EN AMAZON: Apple iPhone 16 - Blanco

iPhone 16 vs iPhone 17: ¿qué tanto cambió?

Los dos modelos comparten varias características, pero el 17 incorpora mejoras puntuales.

Pantalla : ambos tienen OLED Super Retina XDR con Dynamic Island. El iPhone 17 añade ProMotion (120 Hz) y pantalla siempre activa.

: ambos tienen OLED Super Retina XDR con Dynamic Island. El iPhone 17 añade (120 Hz) y pantalla siempre activa. Cámaras traseras : los dos cuentan con cámara principal de 48 Mpx y grabación en 4K. El ultra gran angular del iPhone 17 sube a 48 Mpx frente a los 12 Mpx del iPhone 16.

: los dos cuentan con cámara principal de 48 Mpx y grabación en 4K. El ultra gran angular del iPhone 17 sube a 48 Mpx frente a los 12 Mpx del iPhone 16. Cámara frontal : 18 Mpx en el iPhone 17 frente a 12 Mpx en el iPhone 16.

: 18 Mpx en el iPhone 17 frente a 12 Mpx en el iPhone 16. Batería : hasta 30 horas de video en el iPhone 17 frente a 22 horas en el iPhone 16.

: hasta 30 horas de video en el iPhone 17 frente a 22 horas en el iPhone 16. Almacenamiento : el iPhone 16 arranca en 128 GB, mientras que el 17 empieza en 256 GB.

: el iPhone 16 arranca en 128 GB, mientras que el 17 empieza en 256 GB. Actualizaciones de software: el iPhone 17, por ser más nuevo, podría recibir un año extra de soporte. Sin embargo, al iPhone 16 aún le quedan varios años de actualizaciones garantizadas.

¿Qué modelo conviene más en 2025?

La respuesta depende de lo que cada usuario valore más:

Si lo importante es tener la mejor batería, una cámara más completa y mayor tiempo de soporte , el iPhone 17 puede ser la elección lógica.

, el iPhone 17 puede ser la elección lógica. Si lo que pesa más es ahorrar dinero y aun así contar con un celular de gama alta, el iPhone 16 con descuento es difícil de ignorar.

Ambos ofrecen rendimiento de primer nivel, pantalla OLED de calidad y cámaras de 48 Mpx. La diferencia está en los detalles y en el precio.

El iPhone 16 sigue siendo un teléfono premium y ahora tiene un precio más atractivo. El iPhone 17 ofrece mejoras que alargarán su vida útil, pero el modelo anterior ofrece un rendimiento muy cercano a un costo ligeramente menor.

Al final, la decisión depende de tus prioridades:

Invertir más para tener lo más nuevo y con un año adicional de actualizaciones.

para tener lo más nuevo y con un año adicional de actualizaciones. Aprovechar el descuento y obtener un iPhone con excelentes características que seguirá vigente por varios años.