Cambiar de iPhone casi siempre implica pensarlo dos veces, sobre todo cuando se trata de modelos recientes. La buena noticia es que el iPhone 16 en su versión de 128 GB ya bajó de precio en Mercado Libre y hoy se puede conseguir desde $14,652 pesos, con la opción de pagar hasta a 24 meses sin intereses, dependiendo de tu método de pago.Si quieres comprobar si el precio sigue vigente, puedes verlo directamente en Mercado Libre aquí .

Cuánto cuesta el iPhone 16 hoy y cómo puedes pagarlo

Antes de entrar en especificaciones, vale la pena que tengas claro el precio y las facilidades que están disponibles ahora mismo.

En Mercado Libre, el iPhone 16 aparece con:

Precio desde $14,652 MXN

Opción de hasta 24 meses sin intereses , con pagos aproximados desde $610 pesos al mes

, con pagos aproximados desde Envío FULL y devolución gratuita en vendedores seleccionados

Garantía de fábrica

Si prefieres revisar los planes de pago o confirmar el envío a tu domicilio, aquí puedes consultar la publicación del iPhone 16 en Mercado Libre.

Qué ofrece el iPhone 16 para el uso diario

El iPhone 16 está pensado para quienes buscan un equipo confiable y equilibrado. No es el modelo más avanzado de la familia, pero sí incluye varias de las mejoras importantes de esta generación.

Cuenta con el chip A18, que hace que el sistema se sienta fluido en el día a día, desde redes sociales hasta apps de trabajo o edición ligera. La batería también está mejor optimizada, por lo que puedes llegar al final del día sin estar pendiente del cargador.

En fotografía, incluye mejoras en la cámara y funciones como estilos fotográficos y mayor control de imagen, ideales si te gusta tomar fotos sin complicarte con ajustes manuales. Además, es compatible con Apple Intelligence, el nuevo conjunto de herramientas de IA de Apple que poco a poco irá sumando funciones útiles.Si te interesa ver más fotos, colores disponibles o reseñas de otros compradores, puedes revisar todos los detalles del producto aquí.

Esta rebaja puede ser una buena opción si vienes de un iPhone más antiguo (iPhone 11, 12 o 13), si quieres un iPhone nuevo sin pagar lo que cuesta un modelo Pro, o si te resulta más cómodo pagar a meses sin intereses.

En cambio, si buscas fotografía más avanzada, pantallas con mayor tasa de refresco o materiales premium, quizá te convenga considerar las versiones Pro, aunque con un precio considerablemente más alto.

Qué revisar antes de comprar en Mercado Libre

Antes de cerrar la compra, revisa que el vendedor cuente con envío FULL, devolución gratuita y garantía vigente. Mercado Libre ofrece protección al comprador, lo que da un extra de tranquilidad cuando se trata de un producto de este precio.

También vale la pena confirmar con qué bancos o métodos de pago aplican los meses sin intereses. Para eso, puedes entrar a la publicación y revisar las opciones de pago disponibles aquí.

Con este nuevo precio y la posibilidad de pagar hasta a 24 meses, el iPhone 16 se vuelve una opción más alcanzable si quieres estrenar Apple sin irte al rango más caro. No es el modelo más potente de la línea, pero sí uno de los más equilibrados para el uso diario y para quienes buscan algo duradero.