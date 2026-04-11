Más Información

Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar

Reportan desaparecido al pastor evangélico, Benito Guevara, en la Sierra de Chilpancingo; acudió al poblado de San Vicente a predicar

Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión

Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión

VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice

"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice

Dan de alta a Francisco Zapata, minero rescatado en Sinaloa tras permanecer atrapado 13 días; pide que lo lleven a contemplar el mar

Dan de alta a Francisco Zapata, minero rescatado en Sinaloa tras permanecer atrapado 13 días; pide que lo lleven a contemplar el mar

Masacre en Acapulco: grupo armado asesina a 3 mujeres y un hombre dentro de restaurante en Barra Vieja; tres de ellos eran hermanos

Masacre en Acapulco: grupo armado asesina a 3 mujeres y un hombre dentro de restaurante en Barra Vieja; tres de ellos eran hermanos

Durante estos días, Mercado Libre activó la Gaming Week, una campaña enfocada en productos de y tecnología con promociones que combinan descuentos directos, meses sin intereses (MSI) y beneficios bancarios.

La campaña estará vigente hasta el 19 de abril, por lo que se trata de una oportunidad limitada para encontrar mejores precios en consolas, accesorios y .

Uno de los principales atractivos es el , con el que puedes obtener 10% de descuento adicional al pagar con tarjeta de crédito Banamex. Este beneficio aplica en compras mínimas de $2,500 pesos, en pagos a 1, 3 o 6 meses sin intereses, con un tope de $300 pesos de descuento por usuario durante la campaña.

Además, varios productos participantes cuentan con hasta 15 meses sin intereses, lo que permite distribuir el pago sin generar recargos.

Lee también:

Nintendo Switch OLED edición The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en oferta en Mercado Libre

Nintendo Switch OLED edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom forma parte de las ofertas de la Gaming Week, con descuentos y meses sin intereses en Mercado Libre.

Ver oferta y precio actual

Consolas, videojuegos y VR lideran las ofertas

Dentro de la Gaming Week, los productos más buscados se concentran en tres categorías: videojuegos, realidad virtual y accesorios.

Uno de los títulos que destaca es para , un clásico que mantiene su popularidad por su modo multijugador y accesibilidad. Durante esta campaña, puede encontrarse con descuentos relevantes, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para nuevos jugadores como para quienes buscan ampliar su catálogo.

En el segmento de realidad virtual, el se posiciona como uno de los dispositivos más llamativos. Disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, este visor ofrece una experiencia inmersiva sin necesidad de consola o computadora, lo que ha impulsado su crecimiento en el mercado. Durante la Gaming Week, estos equipos cuentan con rebajas y opciones de financiamiento.

Meta Quest 3S 128 GB visor de realidad virtual en oferta en Mercado Libre

Meta Quest 3S de 128 GB es uno de los visores de realidad virtual más accesibles de la Gaming Week, con mejor rendimiento gráfico y experiencias sin cables.

Ver oferta y precio actual

Por su parte, los accesorios también forman parte de las promociones. El , compatible con consola y PC, aparece con descuentos importantes y opciones de pago a meses sin intereses, lo que lo vuelve una compra práctica para quienes buscan mejorar su experiencia de juego.

Cómo aprovechar mejor la Gaming Week

Para maximizar el ahorro durante esta campaña, considera lo siguiente:

  • Usa el cupón BNMXG426 en compras mayores a $2,500
  • Elige productos con meses sin intereses
  • Verifica si el artículo tiene envío FULL
  • Revisa condiciones de cada promoción antes de pagar

Este tipo de eventos suele tener alta demanda, por lo que algunos productos pueden agotarse o cambiar de precio rápidamente.

¿Vale la pena comprar?

Las búsquedas relacionadas con ofertas gaming México, precio o descuento suelen aumentar durante eventos como la Gaming Week.

En este contexto, la combinación de descuento directo + cupón + meses sin intereses puede representar un ahorro relevante, especialmente en productos de mayor precio.

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe
Ver oferta

Meta Quest 3S

Meta Quest 3S
Ver oferta

Nintendo Switch OLED Zelda

Nintendo Switch OLED Zelda
Ver oferta

Si estás pensando en comprar tecnología o productos gaming, la Gaming Week —vigente hasta el 19 de abril— puede ser un buen momento para hacerlo pagando menos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]