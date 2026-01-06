Más Información

Rusia activa escolta militar para petrolero que EU quiso confiscar; WSJ revela envío de submarino

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba; arremete contra estrategia de "castigar a la población civil"

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Aunque regalar flores en San Valentín nunca pasa de moda, este año puedes ir más allá del típico ramo. Si no sabes qué regalar en San Valentín 2026, y te quieres preparar con antelación debes saber que las flores artificiales tipo LEGO están ganando popularidad como una opción distinta, creativa y duradera para sorprender el 14 de febrero. Son armables, decorativas, y lo mejor: algunos modelos están con hasta 40% de descuento en Amazon México.

Además, si compras con anticipación, puedes recibirlas justo a tiempo para el Día del Amor y la Amistad.

1. Ramo de flores en tonos rosa y naranja – Set 10342

FOTO: LEGO
FOTO: LEGO

💲Precio: $1,037.65 (antes $1,499.00) – 31% de descuento |

Un arreglo lleno de vida con 15 flores en tonos cálidos, que incluyen dalias, orquídeas, ranúnculos y rosas. Cada flor se puede ajustar para personalizar el diseño. Ideal para quienes disfrutan los detalles creativos y decorativos.

2. Ramo de rosas rojas – Set 10328

FOTO: LEGO
FOTO: LEGO

💲Precio: $899.00 (antes $1,499.00) – 40% de descuento |

Para quienes buscan un gesto más romántico, este ramo de rosas artificiales es un gran acierto. El diseño es llamativo, no necesita mantenimiento y tiene un estilo elegante que combina bien en la casa o la oficina.

3. Ramo de flores variadas (756 piezas) – Set 10280

FOTO: LEGO
FOTO: LEGO

💲Precio: $1,162.85 (antes $1,782.14) – 35% de descuento |

Una versión más elaborada con flores inspiradas en margaritas, lavanda y más. Se puede ajustar el largo de los tallos, y mide hasta 36 cm de alto. Un regalo que combina entretenimiento y diseño, ideal para fans de las manualidades o de la estética floral.

4. Ramo de rosas rosadas – Set 10374

FOTO: LEGO
FOTO: LEGO

💲$1,082.10 (antes $1,499.00) – 28% de descuento |

Delicado y femenino, este set incluye 4 rosas abiertas, 4 medio abiertas y 4 capullos, acompañadas de follaje blanco. Una opción que resalta por su ternura y su colorido suave, ideal para regalar en fechas especiales como San Valentín o cumpleaños.

¿Por qué elegir este tipo de flores para San Valentín?

  • No se marchitan y no requieren cuidados
  • Son un regalo fuera de lo común
  • Se pueden usar como decoración en casa u oficina
  • Ofrecen una experiencia: también es divertido armarlas
  • Están en oferta y se entregan a tiempo si compras con anticipación

A pesar de que aun falta poco más de un mes para encontrar el mejor regalo de San Valentin es un excelente momento para comprar con descuento y asegurar que llegue a tiempo. Las flores armables de LEGO son un detalle duradero que puede dejar una gran impresión e incluso volverse una excusa más para pasar tiempo juntos.

