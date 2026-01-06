Aunque regalar flores en San Valentín nunca pasa de moda, este año puedes ir más allá del típico ramo. Si no sabes qué regalar en San Valentín 2026, y te quieres preparar con antelación debes saber que las flores artificiales tipo LEGO están ganando popularidad como una opción distinta, creativa y duradera para sorprender el 14 de febrero. Son armables, decorativas, y lo mejor: algunos modelos están con hasta 40% de descuento en Amazon México.

Además, si compras con anticipación, puedes recibirlas justo a tiempo para el Día del Amor y la Amistad.

1. Ramo de flores en tonos rosa y naranja – Set 10342

FOTO: LEGO

💲Precio: $1,037.65 (antes $1,499.00) – 31% de descuento | VER EN AMAZON

Un arreglo lleno de vida con 15 flores en tonos cálidos, que incluyen dalias, orquídeas, ranúnculos y rosas. Cada flor se puede ajustar para personalizar el diseño. Ideal para quienes disfrutan los detalles creativos y decorativos.

2. Ramo de rosas rojas – Set 10328

FOTO: LEGO

💲Precio: $899.00 (antes $1,499.00) – 40% de descuento | VER EN AMAZON

Para quienes buscan un gesto más romántico, este ramo de rosas artificiales es un gran acierto. El diseño es llamativo, no necesita mantenimiento y tiene un estilo elegante que combina bien en la casa o la oficina.

3. Ramo de flores variadas (756 piezas) – Set 10280

FOTO: LEGO

💲Precio: $1,162.85 (antes $1,782.14) – 35% de descuento | VER EN AMAZON

Una versión más elaborada con flores inspiradas en margaritas, lavanda y más. Se puede ajustar el largo de los tallos, y mide hasta 36 cm de alto. Un regalo que combina entretenimiento y diseño, ideal para fans de las manualidades o de la estética floral.

4. Ramo de rosas rosadas – Set 10374

FOTO: LEGO

💲$1,082.10 (antes $1,499.00) – 28% de descuento | VER EN AMAZON

Delicado y femenino, este set incluye 4 rosas abiertas, 4 medio abiertas y 4 capullos, acompañadas de follaje blanco. Una opción que resalta por su ternura y su colorido suave, ideal para regalar en fechas especiales como San Valentín o cumpleaños.

¿Por qué elegir este tipo de flores para San Valentín?

No se marchitan y no requieren cuidados

Son un regalo fuera de lo común

Se pueden usar como decoración en casa u oficina

Ofrecen una experiencia: también es divertido armarlas

Están en oferta y se entregan a tiempo si compras con anticipación

A pesar de que aun falta poco más de un mes para encontrar el mejor regalo de San Valentin es un excelente momento para comprar con descuento y asegurar que llegue a tiempo. Las flores armables de LEGO son un detalle duradero que puede dejar una gran impresión e incluso volverse una excusa más para pasar tiempo juntos.