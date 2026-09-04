Un cupón Rentcars es un código que aplica descuento adicional al reservar tu renta de auto en rentcars.com. Rentcars no es una arrendadora directa: es un comparador que reúne tarifas de las principales compañías de renta en México y el extranjero, por lo que el ahorro real está en elegir bien el código, el destino y el momento de reservar.

Cómo Utilizar un Cupón Rentcars

Entra a Rentcars e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Selecciona tu destino, fechas de recogida y devolución y tipo de auto. Ingresa el código en el campo de cupón durante el proceso de reserva. Verifica que el descuento aparezca en el resumen antes de confirmar. Agrega tus datos de pago y confirma la reserva.

¿El código no aplica? Verifica que no haya expirado, que la reserva cumpla las condiciones del cupón y que el destino y la agencia participen en la promoción. UNIVERSAL6 aplica solo para nuevos usuarios en su primera reserva.

Cupón Rentcars Primera Reserva: 6% de Descuento + 7% en Todas las Reservas

El código Rentcars primera reserva UNIVERSAL6 da 6% de descuento para nuevos usuarios. Es el punto de entrada correcto para quien estrena Rentcars. El código UNIVERSAL7 da 7% de descuento en todas las reservas, sin restricción de primera vez, y es el código de mayor porcentaje disponible para usuarios recurrentes.

Rentcars incluye segundo conductor sin costo adicional en ciertas reservas, un beneficio que se refleja directamente en el precio final. Para viajes largos o compartidos, ese ahorro puede ser tan relevante como el propio cupón. El equipo de atención está disponible los 7 días de la semana en español, antes, durante y después de la reserva. Verificado el 4 de septiembre de 2026.

Códigos activos:

UNIVERSAL6: 6% de descuento en primera reserva para nuevos usuarios. Verificado el 4 de septiembre de 2026.UNIVERSAL7: 7% de descuento en todas las reservas. Verificado el 4 de septiembre de 2026.

Cómo Ahorrar Más en Rentcars: Anticipación, Fechas y Destinos con Descuento

El mayor descuento disponible este mes es el 40% menos en destinos seleccionados y el 25% por tiempo limitado en reservas participantes. Ambos se activan automáticamente sin código al seleccionar la oferta desde el módulo. En destinos específicos, los descuentos verificados son:

Cancún: hasta 40% menos en renta de auto. Verificado el 4 de septiembre de 2026.CDMX: hasta 40% menos en renta de auto. Verificado el 4 de septiembre de 2026.Los Cabos: hasta 15% de descuento en renta de auto. Verificado el 4 de septiembre de 2026.

La estrategia que más baja el precio en Rentcars no es solo el cupón. Reservar con anticipación da acceso a las tarifas más bajas y asegura el modelo que quieres. Mover las fechas de recogida o devolución por uno o dos días puede hacer una diferencia significativa en el precio, ya que las tarifas varían por día según la demanda. Usar el comparador de Rentcars para detectar los días más baratos de la semana es la forma más eficiente de reducir el costo antes de aplicar cualquier código.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Si es tu primera reserva en Rentcars, compara UNIVERSAL6 y UNIVERSAL7 antes de confirmar. El 6% es exclusivo para nuevos usuarios, pero el 7% aplica sin restricción. Si tu reserva es elegible para ambos, UNIVERSAL7 gana. Son diferencias pequeñas en porcentaje pero reales en pesos cuando el ticket de la renta es alto.

Lo que más impacta el precio en Rentcars no es el código sino el momento de reservar. Una renta con 40% de descuento anticipado supera a cualquier código del catálogo. Mi recomendación: primero revisa si tu destino tiene la oferta de 40% activa en el módulo, aplica el código encima y reserva con al menos una semana de anticipación. En Cancún o Los Cabos en temporada alta, esa combinación puede significar varios cientos de pesos de diferencia. Verifico cada código directamente en rentcars.com antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Rentcars

¿Cómo usar un código de descuento en Rentcars?

Ingresa el código en el campo de cupón durante el proceso de reserva en rentcars.com. El descuento aparece en el resumen antes de confirmar. Las ofertas sin código se activan automáticamente al seleccionar la tarifa desde el módulo.

¿Por qué no aplica mi cupón Rentcars?

Verifica que el código no haya expirado, que la reserva cumpla las condiciones y que el destino y la agencia participen en la promoción. UNIVERSAL6 aplica solo para nuevos usuarios en su primera reserva.

¿Qué diferencia hay entre UNIVERSAL6 y UNIVERSAL7?

UNIVERSAL6 da 6% de descuento exclusivo para nuevos usuarios en su primera reserva. UNIVERSAL7 da 7% en todas las reservas sin restricción. Si eres nuevo usuario, compara ambos antes de confirmar ya que UNIVERSAL7 tiene mayor porcentaje.

¿Rentcars incluye segundo conductor?

En ciertas reservas sí. El segundo conductor se incluye sin costo adicional y el beneficio se refleja directamente en el precio final. Verifica las condiciones de cada tarifa antes de confirmar.

¿Es mejor reservar con anticipación en Rentcars?

Sí. Reservar con tiempo da acceso a tarifas más bajas y mayor disponibilidad de modelos. Los descuentos de hasta 40% suelen estar disponibles precisamente en reservas anticipadas.