Un cupón Bodega Aurrera es un código que aplica descuento adicional en bodegaaurrera.com.mx al momento del checkout. Este mes el ahorro está en los cupones bancarios y en los beneficios de primera compra, y el porcentaje que obtienes depende directamente de con qué tarjeta y desde dónde cierras el pedido.

Cómo Utilizar un Cupón Bodega Aurrera

Entra a Bodega Aurrera e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega los productos al carrito. Ingresa el código en "Código promocional" durante el checkout. Selecciona el método de pago bancario que corresponde al cupón. Verifica que el beneficio aparezca en el resumen. Confirma el pedido.

Cada código aplica solo con el banco indicado. Usar una tarjeta diferente no activa el descuento.

Cupón Bodega Aurrera Primera Compra, App y Envío Gratis: 10% + Entrega sin Costo

El cupón Bodega Aurrera primera compra da 10% de descuento en tu primer pedido en la tienda oficial. Es la ruta de mayor ahorro para quienes estrenan cuenta este mes. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

Desde la app de Bodega Aurrera, hay 10% de descuento adicional en tu primera compra. Si aún no la has descargado, ese 10% se aplica automáticamente al completar el registro. El bodega aurrera envío gratis aplica en compras desde $499 MXN sin código adicional, cubriendo la mayoría de pedidos de despensa y productos del hogar. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

Bodega Aurrera también maneja bonificaciones en Cashi, el monedero electrónico de Walmart, en categorías como bebés y despensa. No es descuento inmediato, sino ahorro que se acumula para la próxima compra. Para quienes compran seguido, esa bonificación termina valiendo más que un descuento único.

Ofertas Bodega Aurrera con Bancos y Línea Blanca: hasta 15% + $500 de Ahorro

Los cupones bancarios activos este mes:

Banamex: 15% bono + 12 MSI con BBODEGAZO12, y 15% + 5% adicional con 18 MSI con BBANAMEX18. Este último tiene el plazo más largo disponible este mes.

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Inbursa: $500 de ahorro + 18 MSI con BBINBURSA18 y $500 + MSI con BBINBURSA12. Es la combinación de monto fijo más plazo más alta del catálogo.

BBVA: 12% + 12 MSI con BBVA12JL, 10% extra con BBVAD15J, 8% extra con BBBVAJ8, 10% + 12 MSI con crédito con BBDIEZ, y $350 + 12 MSI con BBBVAM35.

HSBC: $350 + hasta 9 MSI con BBHSBC9.

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BBVA o Nu: 10% con BBEDBDIEZ.

Banco Azteca: 10% de descuento en compras seleccionadas. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

Línea blanca: $500 MXN de descuento en refrigeradores, lavadoras y electrodomésticos grandes. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

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Sin banco específico: 12% con BBDEB12, 15% + 12 MSI con BB12MSI y 10% + 6 MSI con BBMSIDBDIEZ, todos con tarjeta de crédito general.

En eventos como Buen Fin y Fiestas Patrias, Bodega Aurrera lanza cupones de monto fijo más altos en categorías específicas. Cuando hay uno activo, aparece en el módulo de esta página.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Si es tu primera compra en Bodega Aurrera, ese 10% automático es el arranque correcto. Sin código, sin fricción, y si lo haces desde la app sumas otro 10%. Esos dos beneficios juntos en una compra de despensa o electrodoméstico pequeño ya justifican el registro.

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Para compras de mayor valor, la pregunta es siempre la misma: ¿con qué tarjeta vas a pagar? Banamex da el mayor porcentaje, 15%, con plazo hasta 18 MSI. Inbursa da monto fijo, $500, con el plazo más largo. En línea blanca, el cupón de $500 se suma a cualquier rebaja de base. Sobre un refrigerador o lavadora, ese monto fijo es más predecible que un porcentaje. Verifico cada código directamente en bodegaaurrera.com.mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Bodega Aurrera

¿Cómo usar un cupón de descuento en Bodega Aurrera?

Ingresa el código en "Código promocional" durante el checkout y selecciona la tarjeta bancaria que corresponde. El descuento solo aplica con el banco indicado en cada código.

¿Bodega Aurrera tiene descuento en la primera compra?

Sí. 10% automático en tu primer pedido en la tienda oficial, y 10% adicional desde la app al completar el registro. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

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¿Bodega Aurrera tiene envío gratis?Sí. Envío gratis en compras desde $499 MXN. Verificado activo a partir del 1 de septiembre de 2026.

¿Los cupones Bodega Aurrera se acumulan entre sí?

No. Cada cupón aplica de forma independiente y solo con el banco indicado. Elige el que más ahorro da según tu método de pago.

¿Qué es Cashi y cómo funciona en Bodega Aurrera?

Cashi es el monedero electrónico de Walmart. En campañas específicas, Bodega Aurrera ofrece bonificaciones en Cashi, especialmente en despensa y bebés, que se acumulan para futuras compras. Cuando hay una campaña activa, aparece en el módulo.