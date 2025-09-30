Amazon acaba de anunciar la renovación de su línea de bocinas inteligentes Echo, integrando mejoras en procesamiento, sonido, sensores y funciones de inteligencia artificial con Alexa+.

Aunque estos nuevos dispositivos aún no están visibles en las secciones principales de Amazon México, algunos modelos ya se pueden encontrar en la tienda con precios en pesos y entrega nacional.

A continuación, te compartimos los modelos que ya están disponibles, sus precios oficiales y los enlaces directos. También incluimos una lista de modelos anteriores que siguen siendo funcionales y están disponibles con descuento.

Nuevas bocinas Echo con Alexa+: modelos disponibles en México

Este modelo incorpora dos altavoces con sonido envolvente, graves mejorados y un hub de Casa Inteligente integrado. Está diseñado para detectar la acústica del entorno y optimizar la reproducción.

Cuenta con una pantalla HD de 8.7 pulgadas, cámara de 13 MP, audio espacial y chip AZ3 Pro, que mejora el rendimiento de Alexa+ y la interacción con el usuario. Permite gestionar tareas, calendarios, videollamadas y dispositivos del hogar.

Incorpora una pantalla táctil Full HD de 11 pulgadas, sonido mejorado, cámara de 13 MP y capacidades avanzadas para control del hogar. Es el modelo más grande y completo de esta generación.

Nota: El nuevo modelo de Echo Studio aún no está disponible en Amazon México al momento de esta revisión.

Bocinas Echo anteriores con descuento en Amazon México

Mientras los nuevos dispositivos se integran por completo al catálogo local, Amazon México mantiene en oferta varios modelos de generaciones anteriores que siguen siendo compatibles con Alexa y funcionales para el hogar inteligente. Estos son algunos de los disponibles:

Estos dispositivos representan ahora una opción más económica si quieres acceso a esta asistente de Amazon.

¿Qué es Alexa+ y qué cambia con esta nueva generación?

Aunque las generaciones anteriores de Echo siguen siendo funcionales y están disponibles con descuento en Amazon México, la nueva línea marca un cambio importante en la forma en que Alexa opera e interactúa con el entorno.

Estos nuevos dispositivos están diseñados para aprovechar Alexa+, una evolución de la asistente virtual de Amazon que incorpora inteligencia artificial más avanzada, mayor capacidad de procesamiento local y sensores inteligentes que permiten respuestas más contextuales y proactivas.

Con Alexa+, los dispositivos pueden, por ejemplo, detectar la presencia de una persona en una habitación, anticiparse a ciertas rutinas del hogar o mejorar la precisión al activar comandos de voz incluso con ruido ambiental. Todo esto se logra gracias a nuevos chips (como el AZ3 y AZ3 Pro) y tecnologías de detección como Omnisense. En México, los primeros modelos con Alexa+ ya disponibles son el Echo Dot Max, el Echo Show 8 y el Echo Show 11, aunque todavía no aparecen destacados en la página principal de Amazon. Por ahora, el Echo Studio de nueva generación no está listado.