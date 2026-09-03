Los Xiaomi Redmi Buds 6 Play aparecen como una alternativa que vale la pena considerar en Amazon México. Su precio ronda los 200 pesos, una cantidad bastante atractiva para quienes quieren dar el salto a unos audífonos totalmente inalámbricos sin desembolsar una fortuna.

Uno de sus principales atractivos es la autonomía. De acuerdo con la información del producto, los Redmi Buds 6 Play pueden ofrecer hasta 36 horas de reproducción utilizando el estuche de carga, mientras que una sola carga permite utilizarlos durante varias horas.

Además, cuentan con carga rápida: con apenas 10 minutos de carga pueden proporcionar hasta 3 horas de reproducción, una característica especialmente práctica cuando necesitas salir rápidamente y olvidaste cargarlos.

¿Por qué vale la pena comprar los audífonos inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 6?

A pesar de encontrarse en un segmento económico, estos audífonos incorporan drivers dinámicos de 10 mm, diseñados para entregar un sonido potente.

Asimismo, permiten personalizar la experiencia mediante la aplicación Xiaomi Earbuds, donde es posible elegir entre cinco opciones de ecualización para adaptar el audio a diferentes gustos y situaciones.

Otro punto interesante es la reducción de ruido con inteligencia artificial para las llamadas. El sistema está pensado para distinguir la voz del ruido ambiental y ayudar a que la persona del otro lado pueda escucharte con mayor claridad, algo útil si acostumbras realizar llamadas desde la calle, el transporte público o lugares concurridos.

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Además, los Redmi Buds 6 Play incluyen control táctil y certificación IP54, por lo que combinan funciones prácticas con un diseño pensado para el uso cotidiano.