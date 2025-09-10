Si vibras con cada gran premio y sigues cada movimiento de la Scuderia Ferrari, esta oferta es para ti. El set LEGO Technic Auto Ferrari SF-24 F1 para adultos está disponible en Amazon México con un 27% de descuento, bajando de $5,499 a $4,040.45 MXN. Una pieza de colección para fans de la velocidad y la ingeniería automotriz que también disfrutan construir.

Este set no solo es un modelo a escala: es una experiencia que te permite recrear la emoción de la temporada 2024 de la F1, con un diseño que refleja los detalles del auto original, como la suspensión, dirección y alerón ajustable. Todo pensado para que te sientas dentro del paddock desde casa.

Un homenaje a Ferrari hecho para construir, exhibir y disfrutar

El Auto Ferrari SF-24 F1 de LEGO Technic está diseñado especialmente para adultos (edades 18+), con 1,362 piezas que permiten armar una réplica del vehículo de carreras con acabados de alta calidad. Cuenta con detalles como una caja de cambios de 2 velocidades, motor V6, dirección funcional y más.

El modelo final se puede exhibir con orgullo, ya que es visualmente impactante y rinde homenaje a una de las escuderías más icónicas del automovilismo. Es perfecto como regalo para fans de Ferrari, coleccionistas o cualquier persona apasionada por la Fórmula 1.

Además, si usas la app de Amazon, puedes obtener un descuento adicional al pagar con código promocional o aprovechar meses sin intereses y beneficios con Kueski Pay.

LEGO Technic ha creado este set pensando en la experiencia completa: desde la construcción pieza por pieza hasta la satisfacción de ver el resultado final en tu repisa o escritorio. Con este tipo de sets, los fans de la F1 pueden llevar su pasión más allá de las pistas.