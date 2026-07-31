Si estabas esperando el momento ideal para comprar una tablet sin gastar demasiado, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar.

La Samsung Galaxy Tab A11 en color plata con 64 GB de almacenamiento se encuentra con 19% de descuento, lo que permite adquirirla por $2,099.00, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para estudiar, trabajar o disfrutar de contenido multimedia.

Gracias a su precio accesible y a la confianza que ofrece Samsung, esta tablet se perfila como una excelente alternativa para quienes buscan un dispositivo funcional sin hacer una gran inversión.

¿Qué características tiene la Samsung Galaxy Tab A11?

La Galaxy Tab A11 está diseñada para brindar una experiencia cómoda tanto en entretenimiento como en productividad. Entre sus principales especificaciones destacan:

Pantalla amplia ideal para ver series, películas y videos.

64 GB de almacenamiento interno, con posibilidad de ampliar la capacidad mediante tarjeta microSD.

Diseño delgado y ligero que facilita transportarla a cualquier lugar.

Batería de larga duración para acompañarte durante gran parte del día.

Sistema operativo Android con acceso a miles de aplicaciones.

Perfecta para videollamadas, clases en línea, lectura y navegación en internet.

Además, su acabado en color plata le brinda una apariencia elegante y moderna que combina con cualquier estilo.

Debido a que este tipo de promociones suelen tener tiempo limitado o depender de la disponibilidad del inventario, es recomendable revisar la oferta cuanto antes para asegurar el precio rebajado.