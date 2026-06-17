Si estás pensando en renovar tu televisión antes de disfrutar los mejores eventos deportivos, maratones de series o noches de cine en casa, esta oferta de Amazon México podría convertirse en una de las más atractivas del momento.

La plataforma lanzó un importante descuento en una pantalla Hisense de 50 pulgadas, permitiendo que los usuarios la adquieran por menos de 5 mil 300 pesos.

La marca Hisense se ha consolidado como una de las favoritas entre quienes buscan tecnología de calidad a precios accesibles, y este modelo destaca por ofrecer una experiencia visual envolvente sin comprometer el presupuesto.

Una pantalla diseñada para el entretenimiento

La Hisense QD6QFM de 50 pulgadas (modelo 2025) es una Smart TV que busca ofrecer una experiencia premium a un precio accesible. Gracias a su panel QLED, resolución 4K Ultra HD y tecnologías de imagen impulsadas por inteligencia artificial, este televisor se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes desean disfrutar películas, series, deportes y videojuegos con gran calidad visual sin gastar una fortuna.

Entre sus principales características destaca la tecnología QLED Color, capaz de reproducir más de mil millones de tonalidades para ofrecer colores más vivos, brillantes y realistas. Además, incorpora escalado AI a 4K, una función que mejora automáticamente el contenido de menor resolución para acercarlo a la calidad Ultra HD, logrando imágenes más definidas y detalladas.

¿Cuánto cuesta?

Actualmente, Amazon México ofrece esta pantalla Hisense de 50 pulgadas a tan solo $5,298.00, una cifra que resulta especialmente competitiva dentro del segmento de televisores inteligentes con resolución 4K.

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Debido a que este tipo de promociones suelen tener disponibilidad limitada y están sujetas a cambios de precio, los interesados pueden aprovechar el descuento antes de que finalice la oferta.

Para quienes buscan una televisión con gran tamaño, buena calidad de imagen y funciones inteligentes sin realizar una inversión elevada, esta pantalla Hisense se presenta como una de las mejores alternativas disponibles actualmente en Amazon México.