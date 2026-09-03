Amazon México tiene una oferta que puede interesarte. Se trata de un smartwatch Hwagol que actualmente puede encontrarse con 30% de descuento y por menos de $2,000.00, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes quieren incorporar tecnología a su rutina.

Los relojes inteligentes se han convertido en accesorios cada vez más útiles, pues además de mostrar la hora permiten consultar notificaciones, registrar actividad física y, dependiendo del modelo, incluso realizar llamadas desde la muñeca. En este caso, Hwagol apuesta por reunir varias de estas funciones en un dispositivo pensado tanto para el ejercicio como para el uso cotidiano.

¿Por qué vale la pena comprar el reloj inteligente Hwagol?

Uno de los principales atractivos de los relojes Hwagol es que incorporan funciones de seguimiento de actividad y bienestar. La marca señala que sus dispositivos pueden registrar parámetros como frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño y actividad diaria.

Esto permite utilizar el reloj como un complemento para quienes buscan conocer mejor sus hábitos diarios. También puede resultar práctico para quienes realizan ejercicio con frecuencia y quieren consultar información de sus entrenamientos directamente desde la muñeca.

Dependiendo de la versión, Hwagol ofrece diferentes modos deportivos y diseños. Algunos modelos incluyen más de 100 modos de entrenamiento, por lo que pueden adaptarse a actividades como caminar, correr, ciclismo, yoga y otros ejercicios.

Llamadas Bluetooth directamente desde la muñeca

Otra de las características que pueden hacer la diferencia frente a un reloj tradicional es la posibilidad de realizar y contestar llamadas mediante Bluetooth. Los dispositivos Hwagol integran micrófono y altavoz para mantener conversaciones sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

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Esta función puede resultar especialmente cómoda cuando estás realizando alguna actividad física, trabajando o simplemente tienes el celular fuera de alcance. Además, el smartwatch puede mostrar notificaciones para mantenerte al tanto de mensajes y otras alertas del teléfono.

Batería para olvidarte del cargador durante varios días

La autonomía también es uno de los puntos que conviene considerar antes de comprar un smartwatch. Hwagol cuenta con modelos que prometen varios días de utilización, mientras que algunas versiones de mayor capacidad alcanzan entre cinco y 10 días de uso cotidiano, según la configuración y el modelo.

De esta manera, el reloj puede convertirse en un accesorio práctico para llevar durante buena parte de la semana sin tener que estar conectándolo constantemente a la corriente.