Si estás buscando una forma práctica y económica de comenzar a entrenar en casa, esta oferta de Amazon México puede ser una buena oportunidad.

El par de mancuernas hexagonales Tayga con recubrimiento de caucho Rubber en LB tiene actualmente un 29% de descuento, por lo que puedes conseguirlo por $299.00.

¿Por qué vale la pena comprar el kit de mancuernas?

Contar con un par de mancuernas permite realizar una gran variedad de ejercicios sin necesidad de acudir a un gimnasio. Las Tayga hexagonales están pensadas para complementar rutinas de fuerza, acondicionamiento físico y entrenamiento funcional, por lo que pueden convertirse en una herramienta útil tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia.

Uno de sus principales atractivos es su diseño hexagonal, que ayuda a evitar que las mancuernas rueden cuando se colocan en el piso. Esto resulta especialmente práctico durante ejercicios en los que necesitas cambiar de posición constantemente o utilizar las pesas como apoyo.

Además, cuentan con recubrimiento de caucho Rubber, una característica que favorece un agarre cómodo y ayuda a proteger las superficies de posibles golpes o rayones al momento de colocarlas después de cada ejercicio.

Con ellas puedes trabajar movimientos para brazos, hombros, pecho, espalda y piernas, dependiendo del peso elegido y de tu rutina. También son fáciles de guardar, por lo que no necesitas disponer de un espacio demasiado grande para tenerlas siempre listas.