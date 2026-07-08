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Si estás pensando en cambiar de celular sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una promoción que difícilmente pasa desapercibida.
El OPPO Reno14F 5G en color verde luminoso se encuentra con hasta 20% de descuento y, por tiempo limitado, la compra incluye audífonos inalámbricos de regalo, lo que convierte esta oferta en una de las más atractivas para quienes buscan estrenar smartphone con un valor agregado.
Este equipo destaca por combinar un diseño moderno, conectividad 5G, un rendimiento fluido para el día a día y un sistema de cámaras pensado para capturar fotografías y videos con gran calidad.
Además, el obsequio de los audífonos inalámbricos permite disfrutar música, series o llamadas sin necesidad de realizar una compra adicional.
¿Por qué vale la pena comprar el OPPO Reno14F 5G?
El OPPO Reno14F 5G está diseñado para usuarios que buscan un smartphone equilibrado entre potencia, estilo y autonomía. Entre sus principales características destacan:
- Pantalla AMOLED de alta tasa de refresco para una experiencia visual más fluida.
- Conectividad 5G para navegar y descargar contenido a mayor velocidad.
- Procesador de gran rendimiento para multitarea, redes sociales y videojuegos.
- Cámara principal con inteligencia artificial para fotografías más nítidas.
- Batería de larga duración compatible con carga rápida.
- Diseño delgado y elegante en color verde.
Audífonos inalámbricos incluidos
Uno de los mayores atractivos de esta promoción es que Amazon México incluye audífonos inalámbricos de regalo, ideales para escuchar música, realizar videollamadas, ver películas o acompañarte durante tus entrenamientos.
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Esta combinación permite obtener un ecosistema completo desde el primer día sin realizar un gasto extra.
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