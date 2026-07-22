Si llevas tiempo pensando en cambiar de smartphone por un equipo de gama alta, esta puede ser una de las mejores oportunidades del momento.

Amazon México sorprendió con un precio especial en el Samsung Galaxy S25, uno de los celulares más potentes de la marca surcoreana, que ahora puede encontrarse con un descuento que lo convierte en una compra mucho más atractiva.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S25?

Si buscas un teléfono premium que se mantenga vigente durante varios años, el Galaxy S25 es una excelente alternativa. Entre sus principales ventajas destacan:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas con 120 Hz.

Procesador de alto rendimiento para juegos y multitarea.

12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento.

Funciones avanzadas de Galaxy AI.

Cámaras con herramientas de fotografía inteligente.

Diseño premium con resistencia al agua y al polvo.

Actualizaciones de software y seguridad por varios años.

Asimismo, destaca por ofrecer un equilibrio entre potencia, diseño y funciones de inteligencia artificial. Integra un procesador de última generación, memoria RAM de 12 GB y una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, ideal para disfrutar videojuegos, redes sociales y contenido multimedia con gran fluidez.

Otro de sus grandes atractivos es su sistema de cámaras impulsado por inteligencia artificial. Gracias a las herramientas de Galaxy AI, es posible mejorar fotografías automáticamente, eliminar objetos no deseados de las imágenes, traducir conversaciones en tiempo real y realizar búsquedas inteligentes directamente desde la pantalla, funciones que elevan la experiencia de uso diaria.

En el apartado de rendimiento, el Samsung Galaxy S25 está preparado para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin sacrificar velocidad. Su almacenamiento de 256 GB brinda espacio suficiente para guardar miles de fotos, videos, aplicaciones y documentos, mientras que Android 15 y One UI ofrecen una experiencia moderna y personalizable.

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¿Cómo aplican los meses sin intereses?

Si deseas aplicar los meses sin intereses, Amazon México te da la opción de adquirir el celular con hasta 15 meses sin intereses, únicamente con tarjeta de crédito BBVA.