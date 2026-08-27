El tradicional Jueves 2x1 de Ticketmaster trae una oportunidad dorada para asegurar boletos al doble de valor por la mitad del precio.

Si buscas actualizar la agenda musical sin romper el presupuesto, la jornada de hoy incluye opciones destacadas para distintos gustos.

3 conciertos imperdibles para aprovechar el jueves de 2x1 en Ticketmaster

Jorge Muñiz

Conocido cariñosamente en el espectáculo mexicano como "Coque", Jorge Muñiz es una de las figuras más versátiles y queridas de la música romántica y la televisión en México.

Fey

Icona indiscutible del pop latino de los noventa, Fey revolucionó la industria musical en español al introducir una estética visual vanguardista, coreografías electrizantes y un sonido eurodance y synth-pop que definió a toda una generación.

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.