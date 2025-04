Zandokan Jr. da continuidad al legado familiar con orgullo; hoy entiende lo que vivió su padre, el Bucanero Jr.

Con la lucha libre presente día y noche en su hogar, Zandokan Jr. supo desde pequeño que su misión era continuar el legado de su abuelo El Bucanero y de su padre El Bucanero Jr. en la disciplina.

Fue la decisión más difícil de su vida, en la que pese a la negativa inicial de su entorno cercano, logró salir victorioso para continuar el legado y triunfar como uno de los luchadores estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. “Usaba sus equipos, me sentía ellos, fue una gran infancia. Al principio no me dejaban entrenar, sabían que es un deporte difícil y de muchos sacrificios, pero estoy orgulloso de representar el legado familiar y de llevarlo a lo más alto”.

Zandokan Jr, quien salvó su incógnita en la reciente edición de Homenaje a Dos Leyendas, habló sobre las comparaciones que han existido al tomar un personaje de mucha historia, asegurando que sabe lidiar con la presión. “Soy el único que conforma la tercera generación de luchadores en la familia. Es difícil tener que representar lo que hicieron mi abuelo y padre en el ring, las comparaciones siempre estarán, debo hacer mi trabajo para demostrar la gran escuela que tengo detrás”.

El Rey del Mundo ahora comprende que para triunfar en la lucha, hay que sacrificar tiempo con la familia. “Ahora entiendo a mi padre. No es sencillo”, finalizó. Leobardo Vázquez H.