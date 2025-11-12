Zague explota contra Javier Alarcón por cuestionar su lugar de nacimiento y asegurar que es extranjero

Uno de los temas más recientes en torno a la Selección Mexicana es la utilización de jugadores naturalizados, situación que en las últimas semanas ha llegado a todos los programas deportivos de la televisión.

En cada espacio, voces han compartido su opinión sobre la utilización de estos futbolistas en el combinado azteca, recalcando recientemente la posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo en el Tricolor.

Uno de los debates más fuertes llegó hace unas horas en Futbol Picante, programa de ESPN, en el que se tocó la posibilidad, dejando tras la discusión una fuerte polémica encabezada por Javier Alarcón.

El ex de Televisa aseguró que hay muchos casos de jugadores que no nacieron en México y la afición se siente identificada con ellos, lanzando el nombre de Luis Roberto Alves 'Zague'.

El comentario de Alarcón no pasó desapercibido en redes sociales, plataformas que recalcaron que la estrella del América nació en México y que su familia después se fue a Brasil, país en el que se desarrolló en categorías inferiores para volver luego a las Águilas.

La polémica sobre el ahora comentarista de TV Azteca llegó hasta Zague, quien mediante su cuenta de X se lanzó contra Alarcón y le pidió revisar los registros del hospital en el que nació.

"Jajajajaja… ¡no mamarrrr! Te jactas de ser un periodista preparado, @Javier_Alarcon_, ¿verdad? Vete al Hospital Español, buscas en registros de nacimiento y después afirmas dónde nací, ¿vale? Saludos".