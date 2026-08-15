El ciclismo mexicano atraviesa un momento de exposición internacional que hace algunos años parecía difícil de imaginar.

Mientras Yareli Acevedo se consolidó como una de las mejores especialistas del mundo en pista, Isaac del Toro ha llevado el nombre de México a los primeros planos del ciclismo de ruta.

Para Acevedo, el éxito del atleta mexicano puede tener un efecto que va mucho más allá de sus propios resultados, ya que permite abrirle el camino a una nueva generación que viene pedaleando fuerte para que también sumen muchos éxitos.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Yareli reconoció que la disciplina ha ganado difusión en México, gracias a lo que está haciendo Del Toro.

“Creo que el ciclismo de pista no está tan difundido aquí en México. En cambio, el ciclismo de ruta está un poco más visto gracias a Isaac del Toro, que ha abierto ese camino y ha abierto la brecha a más mexicanos que se atrevan a soñar”.

La medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe considera que los buenos resultados también ayudan cambiar la percepción del ciclismo.

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Su título mundial, los podios en Copas del Mundo y ahora sus resultados en Santo Domingo forman parte de esa construcción: “Estamos haciendo que suenen más nuestros nombres, nuestra disciplina”, soltó.

Pero para que esa atención se traduzca en mejores resultados, considera indispensable que las instituciones continúen respaldando a los atletas: “El hecho de que nos volteen a ver, que las instituciones nos sigan apoyando, eso nos respalda muchísimo.

“No hay muchas carreras aquí en América, en general, con ese nivel que necesitamos. Tenemos que trasladarnos a Europa a conseguir esas carreras y tener el nivel que se necesita para poder clasificar a los Juegos Olímpicos”, finalizó.

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