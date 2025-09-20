Xplor Bravest Race, la carrera donde la verdadera victoria será superar obstáculos; la travesía se vivirá entre selva y lodo

Este domingo, mientras el sol se levanta en el Caribe mexicano, cientos de corredores se enfrentarán a los más de cincuenta obstáculos que comprenderá la “Xplor Bravest Race: El Origen”. Una travesía en la que el cronómetro pasará a segundo plano, puesto que los seis kilómetros de la competición buscarán desafiar el espíritu de sus competidores.

Entre lodo, cavernas y selva, doce oleadas de “runners” saldrán desde las ocho de la mañana en lo que marcará la undécima edición de la carrera, llenando de vida el parque Xplor, ubicado en el corazón de la Riviera Maya.

“No es solo una carrera, es una travesía hacia el centro de tu fuerza interior. A diferencia de otras competencias, 'El Origen' te invita a recorrer un circuito simbólico inspirado en los cuatro puntos cardinales y los elementos que componen la vida misma. Cada obstáculo representará una enseñanza del universo, diseñada no sólo para desafiar tu cuerpo, sino también tu mente y espíritu”, se lee en la página oficial del evento deportivo.

“El Origen” será el primer capítulo de una historia que se extenderá durante los próximos años con tres ediciones más que mantendrán vivo el espíritu de los corredores: “La Transformación”, “El Descenso” y “La Renovación”. Cada una contará una narrativa distinta, escribiendo un relato a propósito de los puntos cardinales y los ciclos del universo.

Más allá de la meta, el fin de la “Xplor Bravest Race: El Origen” será narrar victorias que no se contabilizan con tiempo, sino con esfuerzo y resiliencia.

Lee también Marco Antonio Caballero denuncia desigualdad en el Maratón de la Ciudad de México; pide premiación equitativa

¿Cuáles son las consideraciones que debes tomar para competir este domingo, 21 de septiembre, en la Xplor Bravest Race: El Origen?

Antes de la carrera:

Dos horas antes de tu hora de salida, presentarse con una identificación oficial y número de reserva.

Llevar ropa y calzado que estés dispuesto a ensuciar, así como cambio de prendas y toallas.

Evitar cargar con artículos de valor, ya que no se resguardarán.

Durante la carrera:

En caso de no querer afrontar un obstáculo en la zona de nado, podrás solicitar apoyo de salvavidas, usar chaleco o sostenerte de flotadores.

Si presentas alguna lesión que te impida superar un obstáculo, puedes notificarle al juez respectivo para recibir asistencia.

Además de la competición individual, es posible correr en equipo.

Habrá puntos de hidratación para que los “runners” puedan tomar pausas.

Lee también Alegna González conquista el subcampeonato en el Mundial de Atletismo; la mexicana se cuelga la medalla de plata