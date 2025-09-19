Alegna González conquista el subcampeonato en el Mundial de Atletismo; la mexicana se cuelga la medalla de plata

Mientras el sol se levantaba en Tokio, Japón, Alegna González se coronó como subcampeona del Mundial de Atletismo. Con una sonrisa de oreja a oreja, la deportista levantó la bandera de México para celebrar la conquista de su histórica medalla de plata.

Segunda presea para la delegación nacional en el Mundial de Atletismo, después de que Uziel Muñoz se colgara el metal plateado en lanzamiento de bala.

La marchista superó la prueba de veinte kilómetros en un tiempo de 1:26:06, quedándose justo por debajo de la española María Pérez, quien culminó la competición en 1:25:54. El podio lo completó la japonesa Nanako Fujii con 1:26:18.

Alegna no solamente se colgó por primera vez la medalla de una prueba mundial, sino que tambien marcó el mejor tiempo de América.

Cabe recordar que, hace unos días, la marchista mexicana no participó en la prueba de 35 kilómetros por un malestar estomacal. Decidió retirarse para, en su lugar, guardarse para los veinte kilómetros.

Además de Alegna, también compitieron las mexicanas Alejandra Ortega e Ilse Guerrero; quienes culminaron en los sitios 31 y 35, respectivamente.