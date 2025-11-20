Xolos buscará que su localía pese ante Bravos de Juárez

Luego de la pausa por la Fecha FIFA, la Liga MX retoma la intensidad con un duelo equilibrado en el Play-In: Tijuana frente al FC Juárez. Dos equipos que cerraron la fase regular con apenas un punto de diferencia, ocupando el séptimo y octavo lugares, respectivamente, y que se juegan todo en un partido.

Los Xolos llegan al compromiso con la ventaja de estar en casa, respaldados por una afición que ha convertido su cancha en una fortaleza. Sin embargo, los de Sebastián Abreu entienden que no pueden confiarse por tener ese elemento en su favor, luego de dejar —en la recta final del torneo— muchas dudas en defensa, con errores que en esta fase podrían ser letales.

Con Gilberto Mora como estandarte, el cuadro local buscará romper la racha sin vencer a FC Juárez, equipo con el que tiene una marca de dos empates y una derrota en los últimos tres enfrentamientos.

Por su parte, los Bravos arriban con la etiqueta de equipo incómodo. A pesar de terminar octavos, los dirigidos por Martín Varini han demostrado carácter en partidos clave y cuentan con jugadores desequilibrantes que pueden cambiar el rumbo en cualquier momento. En caso de empate, el pase se definirá en tanda de penaltis.

El duelo, que verá el choque de dos estrategas uruguayos, permitirá al ganador tener su puesto en la Liguilla y ser rival de los Tigres, mientras que el perdedor aumentará su angustia al tener que enfrentar al triunfador del noveno lugar contra el décimo lugar.