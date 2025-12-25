Xavier Mayfield, jugador de futbol americano, arrestado por presuntamente dispararle a su compañero

La ciudad de Dallas, Texas, se vio conmocionada por una violenta noticia, luego de que se reportara un tiroteo en un festejo de la secundaria South Oak Cliff que consiguió el campeonato estatal, donde Xavier Mayfield habría disparado en contra de un compañero de equipo.

De acuerdo con el reporte policial, oficiales atendieron un llamado alrededor de las 21:32 horas del sábado. Dentro del mismo documento se establece que el tiroteo fue accidental y ocurrió en la reunión de un grupo de jóvenes.

Los oficiales encontraron a Xavier Mayfield con un rifle en el baño del segundo piso de la casa. La víctima habría llamado a su compañero, pero al girarse, el arma se accionó y el disparo alcanzó el cuello del otro joven.

From championship celebration to jail cell in hours. Xavier Mayfield, an 18-year-old star from South Oak Cliff High School, was arrested after accidentally shooting a teammate with a rifle during a post-game hangout. The victim is seriously injured as the community reels. pic.twitter.com/AbA2C6gXCF — LoudFact News (@loudfactcom) December 25, 2025

En su declaración jurada a la policía, Mayfield aseguró que su intención era llevar al herido al hospital, pero al ver que estaba sangrando mucho decidió llamar al 911.

Una vez que llegaron los cuerpos policíacos a la escena, el joven de 18 años fue arrestado y se encuentra en la cárcel del condado de Dallas acusado de agresión agravada con un arma mortal.

Durante la victoria de South Oak Cliff sobre el Richmond Randle, Xavier Mayfield registró una intercepción que fue clave en el partido por el campeonato estatal.