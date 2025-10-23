Vikings vs Chargers: Horario y canales para ver EN VIVO el TNF, HOY, jueves 23 de octubre

La visita de los Vikings de Minnesota (3-3) al estadio SoFi, hogar de los Chargers de Los Ángeles (4-3), marca el comienzo de la Semana 8 en la NFL, un duelo en el que ambos equipos buscarán redimirse de sus respectivas derrotas ante los Eagles y los Colts.

The @chargers debut their "Super Chargers" modern throwback uniforms tomorrow on TNF ⚡️



MINvsLAC– Thursday 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on #NFLPlus

A los Chargers la derrota en Indianapolis les costó descender al segundo lugar en el Oeste de la Conferencia Americana. Los Broncos de Denver les arrebataron la cima con su agónico triunfo sobre los Giants de Nueva York.

Después de un arranque que parecía ser su irrupción como los candidatos a terminar la hegemonía de Kansas City, los dirigidos por Jim Harbaugh cayeron en una crisis que los tiene solamente con una victoria en sus últimos cuatro partidos.

Para recuperar la memoria, deberán vencer a los Vikings, últimos en el Norte de la Conferencia Nacional, a pesar de ser la octava mejor defensiva, con sólo 301.7 yardas permitidas por partido. Los problemas los encuentran en la ofensiva, donde Carson Wentz tiene récord de dos victorias y dos derrotas desde que tomó el lugar de J. J. McCarthy.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el TNF entre los Vikings de Minnesota y los Chargers de Los Ángeles?

El inicio de la Semana 8 de la NFL entre Vikings y Chargers tendrá transmisión por televisión de paga y plataforma de streaming.

Vikings vs Chargers