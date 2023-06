Veljko Paunovic sigue lamentando la derrota en la final ante Tigres

Han pasado 22 días desde que el gol de Guido Pizarro de Tigres enterró los sueños de los aficionados al Rebaño.

El gol del argentino fue el clavo que faltaba en el ataúd del chiverío que perdió una ventaja de dos goles y perdió el título.

Y eso aún despierta a Veljko Paunovic, técnico de las Chivas, esos minutos finales son una pesadilla que se repite noche tras noche.

"Ha sido una tortura para mí, una pesadilla... Me sigo sintiendo responsable de la derrota”, comentó en conferencia de prensa realizada en Querétaro, dónde el equipo hace su pretemporada.

El serbio sigue analizando el partido y sigue convencido que "fallé, soy responsable de la forma táctica que ordené en los minutos finales".

Pero de eso ya poco puede hacer y para acabar con la tortura ve hacia el frente, hacia el próximo torneo.

Hasta el momento han llegado al equipo el portero de origen español Oscar Whalley y Ricardo Marín, campeón de goleo de la Liga de Expansión.

Pero el técnico quiere más: "No me gusta decir nombres, pero contemplamos opciones no solo en la delantera si no en el mediocampo. Estamos cerca de cerrar a un jugador más, pero eso puede cambiar de un momento a otro".

Dijo que los extremos son importantes para él, y por eso no dejará debilitado al equipo en ese sector.