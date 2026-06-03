Veljko Paunovic llevó a las Chivas a la última final que han disputado, fue en el Clausura 2023 y lo hizo con un equipo que todavía contaba con elementos como Alexis Vega, Alan Mozo, Victor Guzmán, entre otros.

Sabe lo que es trabajar con futbolistas únicamente mexicanos y con la misma certeza y conocimiento, asegura que el Tricolor hará historia en la próxima Copa del Mundo 2026.

“Yo estoy convencido, lo decía desde que estaba aquí, mi carrera aquí en México, hay todos los alicientes para que ocurra, hay una cultura tremenda, pasión, precisión y pasión necesaria, para que la selección rinda frutos con trabajo", aseguró el estratega de la Selección de Serbia.

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El estratega serbio considera que se necesita más apoyo de la opinión pública a la Selección Mexicana y reafirmó que para él, existe "la materia prima suficiente" para quedar dentro de los primeros ocho lugares del mundo en la siguiente justa mundialista.

"Hay una identidad forjada, hay muchísima materia prima, además jugando en casa, es una gran ventaja, siempre y cuando la opinión pública apoye a la selección, eso es lo que falla en ocasiones", asevero Paunovic.

"Como aficionado y gente de futbol, creo que tiene de sobra para estar ahí. Confío mucho en la Selección, tienen un gran seleccionador, claro que pueden cumplir un reto importante, un Mundial histórico", agregó el extimonel rojiblanco.

Sobre el encuentro contra la Selección Mexicana en el Estadio Nemesio Díez, calificó la prueba como "de máxima exigencia" para poner a trabajar a sus jugadores.

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