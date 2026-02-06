Valora el trabajo de paisanos en EU

Las continuas visitas de Sarah Schleper a México, motivadas por el profundo cariño que siente por el país y su familia, le han permitido conocer de cerca la calidez, la alegría y la generosidad de su gente. Ese vínculo, construido a lo largo de años, ha moldeado su percepción y le ha dado una perspectiva sobre la fuerza y el valor de este pueblo, especialmente de quienes trabajan y viven en Estados Unidos.

A pocos días de enfrentar un nuevo desafío en los Juegos Olímpicos de Invierno, la experimentada esquiadora (originaria de Colorado) reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los mexicanos del otro lado de la frontera. Y, pese a los prejuicios o comentarios negativos que en ocasiones surgen, aseguró que son más quienes reconocen, respetan y valoran el esfuerzo y la aportación de esa comunidad.

“Voy a competir por todos los mexicanos. Sé que hay problemas con Estados Unidos y la gente que va, pero también sé que México forma gran parte de Estados Unidos. Hay muchos trabajadores que ayudan un montón. Esa cultura es muy importante para nosotros. La gente puede ver lo importantes que son los mexicanos”, mencionó.

Schleper, expresó su deseo de que más atletas del país rompan barreras y demuestren su talento.