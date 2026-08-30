El último Grand Slam del año llega a Nueva York con un escenario que parecía difícil de imaginar hace unos meses: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos nombres que dominaron el tenis mundial durante el último año, no llegan como los dos favoritos al título.

El italiano ni siquiera estará en el torneo, por una lesión en la rodilla, mientras que Alcaraz regresa después de cuatro meses fuera por un problema de muñeca y tendrá que defender su corona llegando con poca actividad.

El contraste con 2025 es enorme. Hace un año, la temporada de Grand Slams prácticamente se convirtió en un duelo privado entre el español y el italiano: se enfrentaron en tres de las cuatro finales de majors. Sinner ganó el Abierto de Australia y Wimbledon, mientras que el español se quedó con Roland Garros y el US Open. Entre ambos repartieron los cuatro grandes trofeos del año.

Ahora, el Abierto de Estados Unidos abre sus puertas a una generación que durante mucho tiempo tuvo que mirar el premio de lejos. Alexander Zverev ya aprovechó la primera gran oportunidad del año y conquistó Roland Garros.

Y mientras otros —como Taylor Fritz, Ben Shelton, Rafael Jódar, Lorenzo Musetti o Arthur Fils— buscan dar el golpe, Novak Djokovic vuelve a mirar hacia la historia, ya que llega con la opción de conquistar su major 25 más viva que nunca. A sus 39 años, quizá este sea su “Último baile”.

Después de que parecía que Alcaraz y Sinner habían convertido los Grand Slams en territorio privado, el US Open 2026 ofrecerá la frescura de poder ver a alguien más ponerse la corona. Claro, si la muñeca de Carlitos lo permite este verano.

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