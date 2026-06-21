La segunda jornada de Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con un duelo de alta importancia para los involucrados. Uruguay y Cabo Verde chocan en un partido que es vital para sus aspiraciones dentro del Grupo H.

Con la victoria de España 4-0 sobre Arabia Saudita, ambas naciones, que llegan con un punto, se ven obligadas a ganar para mantenerse con las esperanzas vivas de poder meterse a la siguiente ronda del torneo de la FIFA.

Uruguay es la escuadra con mayor obligación de sacar los tres puntos, ya que su desempeño en el partido debut ante los saudís dejó reacciones negativas hacia el trabajo de Marcelo Bielsa. Una victoria los mantendría en la pelea por el liderato del sector, el empate no serviría de mucho para ellos.

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Otra vez por acá… 🏟️ pic.twitter.com/D0MQpPjjMK — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 21, 2026

Por su parte, Cabo Verde quiere repetir lo hecho ante la Furia Roja, donde quedaron 0-0 gracias a la estupenda actuación de su arquero Vozinha, quien se convirtió en la estrella del encuentro y de redes sociales.

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En el factor humano, el portero caboverdiano contará con la presencia de su madre en las gradas del estadio de Miami, luego de que se perdió el debut por no tener cómo adquirir su VISA para entrar a Estados Unidos.

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