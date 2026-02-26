UFC en México: orgullo, figuras nacionales y qué esperar de la función del 28 de febrero

La UFC encontró en México algo más que una audiencia: encontró una base de fans que vive cada función como propia. En los últimos años, el país pasó de ser mercado emergente a convertirse en uno de los territorios más activos en conversación digital, asistencia a eventos y desarrollo de talento.

Ese crecimiento coincide con una nueva etapa en la distribución del deporte, en la que Paramount+ busca posicionarse como el destino del contenido de combate en la región, integrando la UFC y otras propiedades vinculadas al boxeo y las artes marciales dentro de su oferta deportiva.

En ese contexto, la función del 28 de febrero llega con una afición mexicana plenamente instalada en la élite del MMA global.

Alexa Grasso: la campeona que marcó un antes y un después

El momento que transformó la narrativa mexicana en la UFC ocurrió en marzo de 2023, cuando Alexa Grasso conquistó el cinturón mundial de peso mosca en UFC 285.

Su victoria detonó un fenómeno mediático pocas veces visto para una peleadora mexicana: reconocimiento institucional, presencia constante en medios y una conversación centrada en orgullo nacional y empoderamiento femenino.

Aunque el cinturón cambió de manos en 2024, Grasso se mantiene como una de las figuras más influyentes del MMA en México y una referencia obligada cada vez que se habla del crecimiento del deporte en el país.

Brandon Moreno: conexión total con la afición

Si Grasso simboliza el momento histórico, Brandon Moreno representa el vínculo emocional con el público.

El tijuanense, primer campeón mexicano nacido en el país dentro de la UFC, ha protagonizado algunos de los picos más altos de atención mediática, especialmente cuando pelea en territorio nacional. Su triunfo en casa durante 2025 volvió a encender la conversación y reactivó la expectativa por una nueva carrera hacia el campeonato. Moreno es, para muchos aficionados, el rostro más cercano de la UFC en México.

Yair Rodríguez: espectáculo que también posiciona al país

El impacto mexicano no solo se mide en títulos. También en visibilidad. Yair “El Pantera” Rodríguez se consolidó como uno de los peleadores más espectaculares del roster gracias a su estilo creativo y finales virales. Su presencia frecuente en highlights internacionales contribuye a reforzar la imagen de México como un país capaz de producir talento competitivo y atractivo para el público global.

Conversación constante y eventos que marcan tendencia

Entre 2023 y 2025, la UFC acumuló cientos de miles de menciones en México, con picos ligados a:

el campeonato de Alexa Grasso

funciones en Ciudad de México

eventos temáticos como Noche UFC , que integró identidad cultural mexicana

, que integró identidad cultural mexicana victorias o polémicas relacionadas con peleadores nacionales

Estos datos reflejan que el MMA en México se convirtió en parte de la agenda deportiva habitual, especialmente entre audiencias jóvenes que consumen el deporte en tiempo real y a través de plataformas digitales.

Paramount+ y la nueva etapa del combate en streaming

El crecimiento del interés coincide con cambios en la forma de ver el deporte.En esta nueva fase, Paramount+ apuesta por reforzar su vertical deportiva en Latinoamérica y consolidarse como hogar del contenido de combate, incorporando la UFC y eventos asociados dentro de su estrategia de streaming.

Para los aficionados mexicanos, esto implica una reorganización en las opciones para seguir las funciones, en un momento donde la demanda por información sobre cuándo y dónde ver las peleas sigue siendo uno de los principales motores de búsqueda durante cada semana de evento.

28 de febrero: una función más en un país que ya es protagonista

La velada del 28 de febrero será otro capítulo en una historia donde México ya no aparece como invitado, sino como protagonista.

Con campeones recientes, contendientes vigentes y una base de fans cada vez más activa, el país continúa consolidándose como uno de los mercados más importantes para la UFC y para el futuro del MMA en la región.

El octágono vuelve a cerrarse. Y en México, hace tiempo que dejó de ser un espectáculo ajeno.