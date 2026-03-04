Tyler Reddick vivió un año complicado en 2025. Luego de anunciar el nacimiento de su hijo en junio, complicaciones de salud obligaron a que lo tuvieran que someter a una peligrosa cirugía de corazón, que afectó visiblemente el desempeño del piloto en la pista.

Ahora que el trago amargo pasó para él y su esposa, el volante de 30 años ve a su hijo Rookie como su máxima motivación cada que le toque subirse a su auto en esta temporada.

“Absolutamente... Para mí, es la única razón que me mantuvo en el auto. Obviamente, lo hice también por mi esposa y por mi hijo mayor, Beau. Ha sido extremadamente difícil el año pasado, porque no me podía concentrar en las carreras, ya que mientras estaba en la pista, mi mente estaba con mi hijo”, contó.

Sin embargo, Tyler ve la luz al fondo del túnel. La clara muestra es que, en el inicio de la temporada, se coronó en Daytona 500, la carrera más importante del año, y posteriormente ganó en Atlanta y Austin, situación que le da confianza.

“Este año, se trata de redención, y creo que vamos por el camino correcto. El año 2025, profesional y personalmente, fue muy difícil. No ganamos alguna carrera y, para mí, es inaceptable. Y es satisfactorio empezar el año de esta manera. Personalmente, por todo lo que mi hijo Rookie pasó en el hospital durante 29 días, debido a una falla en el corazón”, confesó Reddick.