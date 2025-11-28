TUDN tendrá refuerzo de lujo para la Copa del Mundo 2026

Las televisoras, así como las Selecciones de cada país, comienzan a buscar sus mejores piezas, a reforzarse rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Y TUDN es la muestra clara. Televisa comienza a mover sus nombres y para las próximas transmisiones mundialistas incorporarán a la actual Balón de Oro, la española Aitana Bonmatí.

En entrevista con El Larguero de España, la delantera del Barcelona reveló que fue contactada por Televisa para invitarla a sumarse a las transmisiones de la Copa del Mundo.

“Cuando me dijeron esto de ser comentarista al principio dije: ‘¡Ostras! Y por qué yo, ¿no? Si soy futbolista en activo actualmente, pero es una forma de salir de la zona de confort”, declaró la tres veces galardonada como la mejor jugadora del mundo.

“Tengo 27 años, es cierto que todavía me queda mucho para retirarme, pero es una forma de prepararme en el futuro, no sé si en el futuro me va a gustar transmitir los partidos”, concluyó Bonmatí.

🚨 Aitana Bonmatí llegará a México con TUDN para el Mundial 2026.

La Balón de Oro será comentarista:

“Es salir de mi zona de confort. Hablar de fútbol también me gusta.”



Aitana cubrirá los partidos de España 🇪🇸.

Golpe mediático de Televisa rumbo a 2026. pic.twitter.com/MxoXLeKFsv — DEPORMX (@depormx_) November 27, 2025

Aitana Bonmatí una histórica del futbol femenil

La centrocampista catalana de 27 años, que se quedó a las puertas de conquistar la Eurocopa con España el pasado verano europeo al perder la final en los penales ante Inglaterra, y que poco antes también había perdido la final de la Champions con el FC Barcelona ante el Arsenal, sumó en 2025 un tercer Balón de Oro a su vitrina.

Un galardón que supone el quinto consecutivo para el fútbol femenino español, después de los logrados por su compañera en el Barça y en la selección Alexia Putellas.

Antes de este lustro de dominio español, sólo la noruega Ada Hegerberg y la estrella estadounidense Megan Rapinoe eran las otras dos jugadoras en haber ganado el Balón de Oro desde que se otorga ese premio en categoría femenina, en 2018.

Con información de AFP