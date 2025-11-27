Neymar arriesga su carrera con la intención de evitar el descenso del Santos

Neymar, una de las más grandes estrellas en la época reciente de Brasil, se ha vuelto tendencia en redes sociales en todo el mundo, luego de darse a conocer que ha decidido no realizarse una operación con la intención de ayudar al Santos a evitar el descenso.

De acuerdo con medios locales, el exjugador del Barcelona se rompió el menisco de la rodilla izquierda y los médicos le dijeron que debería someterse a una cirugía artroscópica para recuperarse.

Luego del diagnóstico, el exfutbolista del PSG rechazó la recomendación, decidiendo seguir con sus compañeros de equipo, quienes se encuentran en la lucha por la permanencia en la máxima categoría, dejando de lado el riesgo de sufrir más daño.

En la vigente campaña, Santos se encuentra en el puesto 17 de la clasificación del Campeonato Nacional 2025, colocándose a 1 punto de la zona de descenso con 3 jornadas más por disputar.

La decisión de Neymar, quien volvió al club de sus inicios tras una difícil etapa en Europa, ha generado preocupación y admiración entre los aficionados del club, quienes recordaron las muestras de amor del jugador por la institución en el pasado, asegurando que daría todo por los colores.