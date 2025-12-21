Trevor Lawrence lleva a Jaguars a triunfo sobre Broncos y rompe racha de 11 victorias

Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown y corrió para otra anotación, liderando a los Jaguars de Jacksonville a una contundente victoria de 34-20 que rompió la racha de 11 victorias consecutivas de los Broncos de Denver el domingo.

Los Jaguars, líderes de la Sur de la Conferencia Americana (11-4), ganaron su sexto partido consecutivo y le propinaron a los Broncos (12-3) su primera derrota desde la semana tres. También fue el primer descalabro de Denver en casa desde el 13 de octubre de 2024, rompiendo la racha de 12 triunfos seguidos en su estadio.

La ventaja de los Broncos sobre los Chargers de Los Ángeles en el Oeste de la AFC se redujo a un solo juego. Los equipos se enfrentarán en la semana 18.

Después de que el novato de los Broncos, RJ Harvey, se abriera paso para un touchdown de 38 yardas para empatar a 17 en la primera serie de la segunda mitad, todo fue para Jacksonville.

Lawrence anotó en una jugada personal de una yarda, luego conectó con Parker Washington para 63 yardas, preparando el pase de touchdown de diez yardas de Travis Etienne Jr. Después de que Bo Nix perdiera el balón en su intercambio con el corredor Jaleel McLaughlin, Lawrence llevó a Jacksonville a su quinta anotación consecutiva, un gol de campo de 26 yardas de Cam Little que puso el marcador 34-17 al inicio del último cuarto.

Parker atrapó seis pases para un récord personal de 145 yardas y un touchdown.

Los Broncos estaban avanzando después de acercarse a 34-20. Pero en cuarta oportunidad desde la yarda 41 de Jacksonville, Nix telegrafió un pase a Pat Bryant que fue fácilmente interceptado por Jarrian Jones a mitad del último cuarto. Más tarde, Bryant fue sacado en camilla después de un golpe brutal en el último minuto.

Este fue un enfrentamiento entre los dos equipos más castigados de la NFL y Denver cometió dos grandes penalizaciones en esa serie que terminó con Lawrence anotando desde la yarda uno. Malcolm Roach fue sancionado por caer con su peso sobre Lawrence y el novato Jahdae Barron fue señalado por una discutible interferencia de pase en la zona de anotación.

Nix lanzó para un récord personal de 353 yardas, pero no estuvo tan preciso como de costumbre, siendo responsable de dos pérdidas de balón y un pase alto que llevó a la lesión de Bryant con 31 segundos restantes. Bryant fue inmovilizado en una camilla y sacado del campo.

