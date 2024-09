Travis Kelce rentó un bar para celebrar, junto con Taylor Swift, la victoria de los Kansas City Chiefs

Los Chiefs de Kansas City sufrieron, pero le arrebataron la victoria (27-20) a los Ravens de Baltimore en un dramático arranque de temporada.

Después del juego que se celebró en el Estadio Arrowhead, el tight end de los Chiefs ―Travis Kelce― alquiló un bar para celebrar junto con su pareja, la cantautora estadounidense, Taylor Swift, el primer triunfo del conjunto.

La intérprete de "I Can Do It With a Broken Heart", de momento, se encuentra en una pausa de su gira internacional, "The Eras Tour", por lo que aprovechó para apoyar a Kelce en el juego inaugural de la temporada.

De acuerdo al portal Page Six, Travis organizó una fiesta exclusiva en el bar de cocteles, Prime Social, donde sólo acudieron jugadores de los Chiefs y personas cercanas a ellos.

Swift fue captada en compañía de de la influencer Chariah Gordon, quien también está comprometida con el receptor abierto, Mecole Hardman.

¿Cuándo será el próximo juego de los Kansas City Chiefs?

En la búsqueda de coronarse con el tricampeonato en la NFL, los Chiefs de Kansas City verá nuevamente acción el 15 de septiembre.

Sábado, 15 de septiembre

Kansas City Chiefs vs Cincinnati Bengals | 2:25 P.M. (En tiempo del centro de México).