Toros de Tijuana inicia la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con el sueño de ser campeones

Mañana, contra los Saraperos de Saltillo, los Toros de Tijuana inician su aventura en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, con un solo objetivo: Conquistar la Serie del Rey.

Al interior del equipo consideran que, en esta campaña, levantarán el tercer título de Liga en su historia (2017 y 2021), porque se están “preparando para eso”.

“Por el trabajo que se ha hecho, este tiene que ser el año en el que nosotros podamos alzar esa copa. Como franquicia, obviamente, nos estamos enfocando en el campeonato y vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo”, declaró el manager Roberto Kelly, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Para el piloto, una de las fortalezas de su roster es que tiene un chip ganador, por lo que espera “un equipo competitivo y que va a dar todo en el terreno.

“No hay nadie que espere que los Toros sean campeones más que nosotros mismos; tenemos que creerlo. En la pretemporada, se logró el objetivo de cambiar la mentalidad y actitud de los peloteros, que entendieran que hay que creer por lo que se quiere y por lo que se trabaja”, resaltó.

Al igual que el exligamayorista panameño, su pelotero Hernán Pérez cree que Tijuana “está muy cerca” de romper la sequía de cuatro años sin ser campeón.

“Lo digo con mucha seguridad, estoy contento por lo que hicimos en la pretemporada y por lo que viene para nosotros. Estamos motivados y sabemos que lo que queremos es quedar campeones; tenemos confianza en nosotros mismos”, valoró.

El beisbolista venezolano reconoció que están “comprometidos con quedar campeones este año”; aunque no tienen presión, sino motivación por lograr el objetivo que la institución persigue desde hace tiempo.

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