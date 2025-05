Tom Brady desvela que Ray Lewis, leyenda de Ravens, era al que más temía en la NFL

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, desveló que el apoyador Ray Lewis, miembro del Salón de la Fama y dos veces campeón con los Baltimore Ravens, era el defensivo que más temía que lo golpeara.

"Definitivamente que Ray Lewis está en la cima de los que buscaba evitar que me golpearan, también estaba Ndamukong Suh, aunque tampoco era muy divertido que me golpeara JJ Watt o Haloti Ngata, que era impresionante, pesaba unos 154 kilos y era enorme", afirmó el ex pasador de los Patriots en el podcast de Logan Paul, youtuber y boxeador estadounidense.

Brady, ganador de siete Super Bowls, máximo número en la historia de la NFL, colocó en la cima de los defensivos a los que temía a Lewis, poseedor de dos anillos de campeón, debido a la fuerza y tamaño que presumía el apoyador leyenda de los Ravens.

Lee también Cruz Azul se reconfigura; sin Mateusz Bogusz, la Máquina busca sorprender a León

"Hay muchos chicos, pero definitivamente que Ray está es el uno", reiteró el 15 veces Pro Bowl y cinco ocasiones MVP del Super Bowl.

Ray Lewis y Haloti Ngata formaban una pareja temible para los pasadores contrarios en Baltimore. Ngata, campeón con el equipo en el Super Bowl XLVII, fue cinco veces Pro Bowl y dos ocasiones All-Pro y forma parte del Anillo de Honor de los Ravens, del que también forma parte Lewis.

A lo largo de sus 23 años de carrera, Brady fue capturado 565 veces en 335 juegos.

Según el ahora comentarista deportivo, defensivos como Ndamukong Suh, JJ Watt y Haloti Ngata lo llevaban al límite de su capacidad para tratar de encontrar un receptor lo más pronto posible para evitar ser golpeado.

Lee también Horacio Elizondo es confirmado como nuevo director técnico de la Comisión de Árbitros; "buscamos visión moderna"

"Cuando te golpean, hay una disciplina física que debes tener como respaldo porque si tus movimientos no son los correctos te van a lastimar", explicó.

Entre estos defensivos el expasador no mencionó a Bernard Pollard, un agresivo profundo que en el partido inaugural de la temporada 2008, cuando jugaba para los Kansas City Chiefs, lesionó a Brady con un golpe bajo que terminó con el año del quarterback por una rotura de ligamento cruzado anterior.

De quien no se olvidó el ex quarterback de Pats y Buccaneers fue de Aaron Donald, histórico tackle defensivo de los Rams, a quien recordó como una pesadilla.

"Para un quarterback es muy importante el entrenamiento, no descuides esa parte, yo sabía que si lo hacía pagaría las consecuencias si Aaron Donald me perseguía", subrayó Brady.

Lee también Ivar Sisniega confirma intención de erradicar la multipropiedad en la Liga MX; "la mayoría está de acuerdo"