Toluca vs FC Juárez – EN VIVO – Cuartos de Final Vuelta – Apertura 2025 - Liga MX

Uno de los cuatro boletos para las semifinales está en juego, esta noche en el estadio Nemesio Diez.

El Toluca recibe al FC Juárez, en un partido que definirá al segundo de los cuatro mejores equipos del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos y los Bravos se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final sobre la cancha del estadio Nemesio Diez, en un partido que promete espectáculo.

El equipo de Antonio Mohamed consiguió una importante victoria (1-2) en la ida, disputada en el pasado miércoles en el Olímpico Benito Juárez, por lo que parte con ventaja para clasificar a la siguiente instancia.

Lee también: Katia Itzel García dirigirá el Toluca vs FC Juárez y se convertirá en la primera árbitra en una Liguilla

El conjunto escarlata cuenta con el marcador global a su favor y con la posición en la tabla general de su lado; cualquier empate en el global le permitirá avanzar a las semifinales.

Con la mente puesta en el objetivo 🔜🏟️ @MBenzBusesMx pic.twitter.com/Kw5ISiHwIc — Toluca FC (@TolucaFC) November 29, 2025

Por tal motivo, el Toluca sale como el favorito sobre el FC Juárez; además que contará con el apoyo de la afición choricera en el inmueble mexiquense.

Para quedar eliminados, el Turco y sus dirigidos tendrían que perder por dos goles o más y no anotar ni uno solo. Desde hace un año, que no pierden en casa por una diferencia de dos más anotaciones, por lo que el panorama para los de Martí Varini no luce nada alentador.

El actual monarca del futbol mexicano se encuentra ante la posibilidad de instarse entre los cuatro mejores por segundo torneo consecutivo, mientras que los fronterizos lucharán por seguir haciendo historia, ya que esta es la primera vez, en su historia, que disputan una Liguilla.

Los Diablos Rojos tratarán de mantener su racha invicta de 12 partidos, saldo de nueve victorias y tres empates. No pierden desde el 23 de agosto de este año, es decir, hace más de tres meses, cuando cayeron (1-0) con el Cruz Azul en la Jornada 6 de la Fase Regular.

Lee también: César Montes regresaría a la Liga MX con los Rayados de Monterrey después del Mundial 2026

Los Bravos, por su parte, tienen la posibilidad de dar la sorpresa y convertirse en el caballo negro de la Fiesta Grande. Eliminar al campeón sería toda una sorpresa.

Cabe resaltar que la vuelta de los cuartos de final entre el Toluca y el FC Juárez será arbitrada por Katia Itzel García, quien hará historia al convertirse en la primera mujer en dirigir en la historia de la Liguilla.

Cómo es habitual, la silbante estará acompañada por Karen Díaz (asistente uno) y Sandra Ramírez (asistente dos); habrá tripleta olímpica en el Nemesio Diez.

Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs FC Juárez