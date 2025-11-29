Katia Itzel García dirigirá el Toluca vs FC Juárez y se convertirá en la primera árbitra en una Liguilla

El Toluca y el FC Juárez se enfrentarán esta noche en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.

Un boleto para las semifinales estará en juego sobre la cancha del estadio Nemesio Diez. El infierno arderá con un partido que promete espectáculo.

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso con la ventaja en el marcador global, gracias a que derrotaron (1-2) a los Bravos en el Olímpico Benito Juárez en la ida, disputada el pasado miércoles.

Ahora, el equipo de Antonio Mohamed intentará completar su tarea para convertirse en uno de los cuatro mejores del actual torneo y así continuar con la defensa de su corona.

El conjunto escarlata tendrá la ventaja de la localía y del marcador global, por lo que parte como favorito para clasificar a la siguiente instancia.

Además de que fue el mejor club a lo largo de la Fase Regular del Apertura 2025 y de que es el vigente campeón de la Liga MX.

El duelo entre el Toluca y FC Juárez contará con la presencia de Katia Itzel García, quien será la árbitra que impartirá justicia.

De esta manera, la silbante continúa haciendo historia y ahora se convertirá en la primera en estar en una Liguilla del futbol mexicano.

La nacida en la Ciudad de México en 1992 estará acompañada por Karen Díaz (asistente uno), Sandra Ramírez (asistente dos) y Abraham Camacho (cuatro árbitro).

Cabe recordar que, en 2024, Katia Itzel García se convirtió en la segunda árbitra, en el historia, en dirigir un partido (Pachuca vs Querétaro) de la Liga MX, luego de que Virginia Tovar lo hiciera dos décadas atrás.

Además, se convirtió en la única silbante en dirigir un encuentro varonil de la Copa Oro de la Concacaf; se encargó de impartir justicia en el Curazao vs El Salvador.

De igual forma, hizo historia al volverse la primera mexicana en pitar un juego en unos Juegos Olímpicos; en París 2024, dirigió cuatro encuentros, incluyendo el del tercer lugar entre Alemania y España.

Desde 2019, Katia Itzel García porta con orgullo el Gafete FIFA como árbitra central, además de tener el distintivo internacional como árbitra VAR.

