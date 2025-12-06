Toluca se convierte en finalista del Apertura 2025 y se lleva los mejores MEMES; la afición tunde a Monterrey

Pese a que hubo momentos en los que los Rayados de Monterrey les metieron sustos, los Diablos Rojos de Toluca concretaron la hazaña: defenderán su corona en la Gran Final del Apertura 2025.

El vigente monarca del balompié mexicano peleará por el sueño del bicampeonato, después de imponerse 3-2 ante la escuadra regiomontana.

Federico Pereira (18'), Paulinho (42') y Helinho (50') le dieron la victoria a Toluca en "El Infierno". Y aunque Monterrey intentó rescatar el resultado con Sergio Ramos (57') y Roberto de la Rosa (74'), no fue suficiente.

Mientras que la afición escarlata festejó el pase a la Final del torneo, los seguidores del equipo norteño lamentaron la caída de los dirigidos por Domènec Torrent.

Estos son los mejores memes que dejó la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, celebrada en el Estadio Nemesio Diez.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante la Semifinal de Vuelta entre Toluca y Monterrey

*Último partido de Sergio Ramos en Rayados*



Sergio Ramos: pic.twitter.com/u63zfLhyfH — Diego (@DiegOrtiz_26) December 7, 2025

Yo con el Toluca ahorita: pic.twitter.com/KPAMlovgsb — Alejandro (@alexvipu) December 7, 2025

¿Quieres perder una ventaja en un partido de vuelta? Llámame. 📞 pic.twitter.com/uYJLnX8Bl7 — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 7, 2025

Rayados saliendo al segundo tiempo pic.twitter.com/dhQUTzfPWP — kai (@UntalKaiser) December 7, 2025

La defensa de rayados tratando de proteger su portería contra el toluca: pic.twitter.com/ShexBw3RZY — Sh.Cade 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) December 7, 2025

Lo que duró Rayados en la vuelta: pic.twitter.com/uw0jtSor78 — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) December 7, 2025

Qué jugadorazo es Paulinho. Lo que es tener un 9 de jerarquía pic.twitter.com/k00Uy5knx8 — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) December 7, 2025