Toluca se convierte en finalista del Apertura 2025 y se lleva los mejores MEMES; la afición tunde a Monterrey

Resultado: Jaiba Brava es campeón de la Liga de Expansión, tras vencer de forma agónica al Irapuato

Resultado: Toluca sueña con el bicampeonato y se convierte en el primer finalista del Apertura 2025; elimina a Monterrey

Cruz Azul apuesta todo al ataque contra Tigres; Larcamón sacrifica a Paradela y Charly Rodríguez

Federico Pereira rompe larga racha del Toluca sin anotar y Paulinho se une a la fiesta escarlata

Pese a que hubo momentos en los que los Rayados de Monterrey les metieron sustos, los Diablos Rojos de Toluca concretaron la hazaña: defenderán su corona en la Gran Final del .

El vigente monarca del balompié mexicano peleará por el sueño del bicampeonato, después de imponerse 3-2 ante la escuadra regiomontana.

Federico Pereira (18'), Paulinho (42') y Helinho (50') le dieron la victoria a Toluca en "El Infierno". Y aunque Monterrey intentó rescatar el resultado con Sergio Ramos (57') y Roberto de la Rosa (74'), no fue suficiente.

Mientras que la afición escarlata festejó el pase a la Final del torneo, los seguidores del equipo norteño lamentaron la caída de los dirigidos por Domènec Torrent.

Estos son los mejores memes que dejó la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, celebrada en el Estadio Nemesio Diez.

Así se dio la respuesta en redes sociales, durante la Semifinal de Vuelta entre Toluca y Monterrey

