Toluca se burla de Chivas al publicar que los títulos que ha conquistado sí son “a color”

El Toluca recibe a las Chivas esta tarde, en un duelo con tintes de Liguilla; el cuarto y el primer lugar, respectivamente, se enfrentan por la cima de la clasificación.

Los Diablos Rojos y el Rebaño chocan en un partidazo que tendrá más que tres puntos en juego. El estadio Nemesio Diez promete ser una auténtica caldera.

El bicampeón del futbol mexicano buscará mantener su invicto en el Clausura 2026; cuenta con cuatro triunfos y tres empates en las primeras siete jornadas.

Además, tratará de seguir siendo la mejor defensa del torneo; únicamente, ha recibido dos goles en contra. Aunque, enfrente tendrá a la tercera mejor ofensiva (13) y a un Armando González inspirado.

La escuadra rojiblanca llega a este compromiso dolida tras haber perdido, con el Cruz Azul, su racha de seis victorias consecutivas. Busca que alguien pague los platos rotos.

Sin embargo, apenas tiene un triunfo en La Bombera en sus últimas 10 visitas, con un saldo de siete empates y dos derrotas. No será una misión sencilla para Gabriel Milito y sus dirigidos.

¿Qué hizo el Toluca para burlarse de las Chivas?

Por si le falta un poco de “sazón” a este partido tan atractivo, el Toluca se empeñó por hacerlo todavía más “picante” con un polémico mensaje en sus redes sociales.

Previo al encuentro de esta tarde, correspondiente a la Jornada 8, los Diablos Rojos dedicaron una publicación de manera “indirecta” a las Chivas.

“Campeonatos a color”, postearon en sus diferentes cuentas oficiales, con Paulinho sosteniendo los dos trofeos que ha levantado con la institución escarlata y con otros trofeos acompañándolo.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, como “yo sí vi a mi Toluca bicampeón, no me lo contó mi tatarabuelo” y “más cerca nosotros de la 13 que ellos”.

Cabe resaltar que esta rivalidad se encendió más cuando el equipo choricero conquistó su decimosegundo campeonato de Primera División en diciembre y alcanzó al Rebaño como el segundo máximo ganador histórico.

Para dimensionar lo que el Toluca ha conseguido en las últimas décadas, basta con detallar que ha ganado nueve títulos en la historia de los torneos cortos.

Mientras que las Chivas apenas han podido sumar tres estrellas desde que los torneos largos dejaron de existir en México.

