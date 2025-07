Toluca podría recibir millones de dólares por Marcel Ruiz; ¿Cuánto tendría que pagar el Ipswich Town?

Una de las grandes promesas del futbol mexicano que logró consolidarse en la Selección Mexicana es el mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz. Consolidado en la Liga MX, las expectativas para que pueda dar el salto a Europa cada vez son más grandes y, de acuerdo al especialista en fichajes, César Luis Merlo, su sueño se podría cumplir dentro de poco.

De acuerdo con información de Merlo, el conjunto europeo Ipswich Town está interesado en hacerse de los servicios del joven de 24 años. Para eso, tendría que pagar al Toluca 10 millones de dólares si el traspaso fuera venta definitiva.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 1 del Apertura 2025; hoy, sábado 12 de julio

“Las charlas entre Toluca y la dirigencia del Ipswich Town por Marcel Ruiz van por buen camino. Ahora mismo, la negociación se da por un posible traspaso en venta definitiva, a cambio de 10 millones de dólares“, publicó Merlo en Súper Deportivo.

El conjunto inglés jugará la próxima temporada en la EFL Championship, segunda división, y Ruiz entraría en los planes para recuperar su lugar en la prestigiosa Premier League.

Mientras tanto, los Diablos harán su debut en el torneo Apertura 2025 este sábado frente al Necaxa y Marcel, que llegó en 2022 y ya lleva 124 partidos, 14 goles y 16 asistencias, está contemplado para ser parte del 11 inicial.

Lee también Toluca estrena la corona frente al Necaxa; los Diablos Rojos quieren iniciar el torneo sumando en casa

Por su parte, el periodista Pepe Del Bosque publicó en redes sociales las facilidades económicas que tendría el Ipswich para llevar a cabo el pago de la venta definitiva.

"El “sistema paracaídas” (70 millones de libras –aprox–repartidos en dos años) le permite a los equipos que descienden de Premier a Championship tener recursos para reforzarse, así que no habría tema económico, sumado a que el PSR (Profitability and Sustainability Rules) no se le complica al Ipswich por la venta de Liam Delap" explicó.

Lee también América es víctima de burlas tras empatar con Juárez; estos son LOS MEJORES MEMES