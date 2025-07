Titulares de los palcos del Estadio Azteca aseguran que FIFA no puede tocar sus espacios; habría demandas, aseguran

La FIFA anunció que el 10 de septiembre comenzarán a venderse las entradas para los encuentros correspondientes a la Copa del Mundo 2026.

Y aunque la organización no ha especificado cuáles boletos son los que se ofertarán, Roberto Ruano, secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca, mencionó que si sus lugares son vendidos, comenzará un verdadero problema legal. Desde que México fue anunciado como sede del Mundial, la Asociación se ha inconformado debido a que sus lugares —palcos y plateas—, adquiridos desde hace varios años, pretenden ser vendidos por la organizacón. En el Azteca se jugarán cinco partidos, comenzando con el de la inauguración, el 11 de junio.

“Boletos de palcos y plateas no van a salir a la venta [del Azteca]”, asegura Ruano. “Si no se autoriza, no se pueden vender; si lo hacen, es un delito”.

La Asociación está a la espera de una solución: “Hace ya más de un mes que el director del estadio [Félix Aguirre] dijo que en unas semanas quedaría arreglado... Pedimos por escrito una respuesta y esperamos que nos contesten, para saber nuestra postura”, indicó.

En las juntas de conciliación que se han tenido con la Procuraduría Federal del Consumidor, “el abogado del estadio nos dijo que la respuesta la tenía FIFA. Si el estadio le ofreció a FIFA nuestros lugares sin tener un arreglo con nosotros, sería ilegal”.

Para la Asociación, el problema “no es con FIFA... Si les dieron nuestros lugares, el problema es con quien se los dio”.

Finalmente, Ruano fue muy claro al reiterar que, hasta el momento, “no hay arreglo ni anuncio oficial, ni nada”.