Tigres se estrena en el Apertura 2023 contra Puebla

Monterrey.— El campeón se pone en acción con la misión de refrendar lo hecho el torneo anterior. Los Tigres presumirán su octava corona conquistada recibiendo a La Franja.

Robert Dante Siboldi pide paciencia en el tema cancha, ya que los felinos han tenido poco tiempo de descanso, de vacaciones y —por ende— poca preparación.

Y también poco tiempo para encontrar refuerzos.

“Estoy contento con el plantel que tenemos, pero junto con la directiva se está buscando la posibilidad de reforzar”, comentó el uruguayo.

“No es algo sencillo, los mercados son complicados y estamos tratando de firmar a un jugador mexicano [se habla de Alexis Vega], algo que no es nada sencillo, los clubes no los dejan salir, no los ponen transferibles o los ponen muy caros, pero no dejaremos de buscar”.

La apuración es porque el volante ofensivo Sebastián Córdova estará, mínimo, tres días fuera de las canchas, después de lesionarse con la Selección Mexicana en la Nations League. “Va de a poco para empezar con la rehabilitación. Será difícil no contar con él en los tres primeros juegos”.