Tiago Volpi reveló lo que le dijo a su compañero y al árbitro en pleno juego Toluca vs Pumas

Marchaba el primer tiempo del duelo entre el Toluca y los Pumas, de la Jornada 11 del Apertura 2024, cuando el arquero de los Diablos Rojos, Tiago Volpi, corrió a la banda donde se encuentran las bancas en el Estadio Nemesio Diez, para decirle algo, en secreto, a su compañero y también portero Luis García Palomera.

El momento de inmediato fue captado por las cámaras de televisión y todo era una incógnita, pues después de haber hablado con su colega, también le comentó algo, con los guantes tapando su rostro, al árbitro central del partido, Adonaí Escobedo.

Pero tras el duelo, en el que los mexiquenses y los de Pedregal terminaron igualando 1-1, el meta sudamericano contó a la prensa qué fue lo que sucedió y el por qué se acercó a García en pleno duelo de la Liga MX.

"Era un tema familiar, necesitaba encontrar una respuesta. Tengo a mi esposa y mis hijos, mi esposa está embarazada y había pasado algo, me estaban haciendo señas desde el palco que estaba pasando algo, pero yo no sabía lo que había pasado. Lo que traté de pedirle a Luis (García, su compañero) era que preguntara lo que había pasado, porque al final cuando se involucra a la familia, me preocupé porque no los vi ahí", expuso.

"Pedí a Luis que fuera a intentar tener una respuesta, porque necesitaba concentrame en el partido, para entender lo que había pasado con mi familia; siempre llegan (su familia) en el calentamiento, (pero ya) habían pasado 20 minutos del partido y no llegaban", añadió el brasileño.

Para fortuna, sólo se trató de un mal entendido en las inmediaciones del estadio: "Llegaron después, fue un tema del estadio, pero no verlos me empezó a preocupar y por eso fui a platicar con Luis. Mi esposa estaba un poco enojada porque no la dejaban pasar (al estadio); te preocupa (la situación), por eso hable con Luis y con el árbitro, necesitaba una respuesta, pero se solucionó".