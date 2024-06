Thiago Messi dio su primera entrevista y eligió en qué selección jugaría entre España y Argentina

🇦🇷🗣 "ME GUSTARÍA JUGAR PARA ARGENTINA"



😅👀 Thiago Messi dio su primera nota como futbolista para la Fundación José Ramón de la Morena y dejó en claro que le gustaría vestir la celeste y blanca, y ante un posible interés de España, advirtió: "no creo que me convenzan". pic.twitter.com/vdnUYPrC4M