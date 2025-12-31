Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez: "Pensé que sería más difícil"

Hace apenas unas semanas, el estadounidense Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional, con el triunfo sobre Saul 'Canelo' Álvarez como su último combate y el reconocimiento como nuevo campeón indiscutido del peso supermediano como legado.

Ese combate llevado a cabo el 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas, marcó la tercera derrota en el récord de Canelo y aumentó el invicto en 42 victorias para Crawford, quien aseguró en una reciente entrevista que el tapatío no fue su rival más complicado.

Hace unos días, Crawford convivió con el famoso streamer estadounidense Adin Ross, y al ser cuestionado sobre el nivel de dificultad que representó enfrentarse a Canelo, Bud fue contundente.

"Sí pensé que sería más difícil (Canelo Álvarez). Cuando entré ahí y empecé a sentirlo, dije: 'Ok, lo tengo'. Primer round, segundo round, pensé: 'ok'. No me estaba tirando golpes, no intercambiábamos nada. Lo único que intentaba hacer era presionarme cada vez más, pero si hacía eso lo iba a contragolpear", reveló.

Cabe recordar que Crawford tuvo que subir dos categorías de peso para enfrentar al excampeón indiscutido del peso supermediano.

"Lo puedes ver en la pelea, respetó mucho mi poder, se frustró porque no podía creer que yo le podía pegar así, creo que mucha gente me subestimó, mi fuerza, mi poder para pegar y creo que Canelo también lo hizo", agregó.

¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR EL CANELO?

Tras el anuncio del retiro de Terence Crawford, Canelo se enfrenta a un escenario complicado para volver a ser campeón indiscutido, ya que no tendría revancha contra él para recuperar todas las fajas. Ahora, debería enfrentarse a los rivales mandatorios de los cuatro organismos (CMB, OMB, AMB y FIB).

Eddy Reynoso, entrenador del Canelo, confesó hace unas semanas que Canelo no tiene pensado pelear en mayo sino hasta septiembre. Sin embargo, esta decisión de su último verdugo podría cambiar los planes.

