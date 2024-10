Técnicos de Televisa ayudaron a TV Azteca tras caída de señal en el partido de la Selección Mexicana

El partido entre la Selección Mexicana y el Valencia de España fue escenario de un hecho poco común en la televisión mexicana, al ver durante los primeros minutos la caída de la señal del partido por parte de la cadena TV Azteca.

Misma que de inmediato reaccionó y colocó publicidad para intentar conectar con las acciones en el Estadio Cuauhtémoc, luego de unos minutos el equipo de Christian Martinoli, Luis García y Zague volvió al aire.

En una primera instancia, el equipo de narradores de TV Azteca señaló a Televisa como los culpables de lo ocurrido, hecho que fue rechazado por comentarista de TUDN.

Uno de ellos fue Alejandro de la Rosa, quien además de explicar lo ocurrido en los espacios posteriores al encuentro, utilizó sus redes sociales para expresar su reconocimiento al equipo técnico de Televisa.

De acuerdo a de la Rosa, el personal de Televisa al ver lo ocurrido con la señal de la competencia acudió para intentar ayudar.

"No solo no fuimos nosotros, sino que nuestros ingenieros y técnicos los ayudaron para restablecer su señal. Pero de eso no se habla. Mis respetos para nuestra gente de operaciones. Mucha clase", escribió en su cuenta de X.

