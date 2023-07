Steffy Aradillas anhela subir a lo más alto del podio con la Selección Mexicana de Softbol

Steffy Aradillas cumple 13 años en la Selección Mexicana de softbol y quiere festejar con una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Son mis cuartos Juegos Centroamericanos. [Estoy] con ganas de traer una medalla y de quitarnos esa espinita de hace cuatro años, cuando nos trajimos la plata. [Voy] con la esperanza y motivación de que ahora será un mejor resultado”, comentó la capitalina, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Aradillas viajó a Centroamérica con una visualización clara para el último día de actividad del softbol: “Espero [estar] cantando mi himno nacional, con una medalla en el pecho y en lo más alto del podio”.

Acepta que el camino para cumplir ese objetivo no será fácil, ya que jugarán contra selecciones complicadas, como “Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Curazao y República Dominicana”, pero esto la hace sentirse motivada, porque “es lo bonito de nuestro deporte. En los Centroamericanos se juega un nivel impresionante”.

Es ahí cuando hará uso de su experiencia para dar confianza al resto de sus compañeras, a quienes define como “guerreras que no se dan por vencidas.

“Tengo más madurez, que me la dieron los Juegos Olímpicos [en Tokio] para enfrentar mayor presión. Así puedo transmitirle a mis compañeras que es parte del juego errar y que no te salgan las cosas como tú quieres. [Me gusta] transmitir esa buena vibra, hay varios tipos de líderes y creo que soy líder de ejemplo”, indicó. “Cada vez que represento a mi país es un honor y un orgullo, eso no se debe perder nunca”.