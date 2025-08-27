Sigue EN VIVO la conferencia de Checo Pérez en la Ciudad de México; todo sobre su regreso a la Fórmula 1

La escudería estadounidense Cadillac, debutará en el campeonato de Fórmula 1 en 2026, y ayer anunció que sus pilotos serán el mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Esto significa el regreso de Checo Pérez a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull Racing en diciembre de 2024.

Cadillac se convertirá en 2026 en el equipo número 11 de la parrilla de Fórmula 1 y para su debut en la máxima categoría del automovilismo ha elegido a dos pilotos experimentados.

Esta mañana, en Ciudad de México, Sergio Pérez ofrecerá una conferencia de prensa sobre su regreso a la Fórmula 1; sin duda, una gran noticia para todos los amantes del automovilismo mexicano.

El piloto mexicano debutó en F1 en 2011 de la mano de Sauber y tras pasar por McLaren, Force India y Racing Point , en 2021 fichó por Red Bull, la escudería en la que ha logrado sus mayores éxitos hasta el momento.

